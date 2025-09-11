Spektakel kurz nach Schalke-Abgang! S04-Leihgabe blüht sofort auf

Sind sie weg, liefern sie ab. Der normale Werdegang von Schalke-Spielern. Ein Gefühl, das abermals seine Bestätigung findet. Diesmal im Debüt von Martin Wasinski für RFC Lüttich. Erst in diesem Sommer wechselte der Belgier auf Leihbasis in die zweite heimische Liga.

Dort konnte der 21-Jährige direkt bei seinem Debüt überzeugen. Beim 5:1-Erfolg von Lüttich im belgischen Pokal gelang Wasinski ein echtes Traumtor. Gegen den Viertklassigen FC Gullegem eine Pflichtaufgabe. Trotzdem dürfte Wasinski dieser Einstand beflügeln, nachdem er auf eine frustrierende Zeit bei Schalke 04 zurückblicken muss.

Leihspieler Wasinski

Bereits Anfang 2024 wechselte der Defensivakteur in den Ruhrpott. Es folgte die erste Leihe nach Genk und nun schickt Schalke den 21-Jährigen direkt nach seiner Rückkehr wieder zurück in die Heimat. Ein Schritt, der Wasinski guttun wird?

Aktuell spricht vieles dafür – nicht nur Wasinskis zweites Tor seiner noch jungen Profikarriere. „Das läuft super gut. Es ist auch toll für mich, in einer Gruppe zu sein, wo alle Französisch sprechen“, erklärte der Innenverteidiger. Ein Vorteil, den der Belgier auf Schalke nicht genießen konnte.

Vorteil auch für Schalke?

Ob dieser oder andere Umstände für Wasinskis Formhoch sorgen, bleibt unklar. Dennoch: Für den ehemaligen Schalker bedarf es kaum einer langen Eingewöhnungszeit in seiner Heimat. Auch für Schalke 04 ein schöner Anblick, der sich noch auszahlen könnte.



Wasinski kann durch die Leihe ausreichende Spielzeit und somit wichtige Erfahrungen sammeln und so ab kommender Spielzeit endlich auch den FC Schalke 04 verstärken. Vorausgesetzt, er überzeugt in Lüttich nicht zu sehr. Denn dann könnte der belgische Zweitligist die Kaufoption für ihren Landsmann ziehen.