Abschussliste auf Schalke enthüllt: Irre Wende um S04-Flop

Der FC Schalke 04 plant vor dem Ende der Transferperiode, mindestens fünf Spieler abzugeben, um den Kader zu straffen. Obwohl die neue Saison in der 2. Bundesliga bereits läuft, bleibt noch Zeit, justierende Maßnahmen zu ergreifen. Neben möglichen Neuzugängen steht dabei jedoch vor allem die Reduzierung des Kaders im Vordergrund.

Bei einem Profi des FC Schalke 04 könnte es aber zu einer irren Wende kommen. Bryan Lasme galt eigentlich als Abgangskandidat. Jetzt könnte er doch noch bei den Königsblauen bleiben.

Schalke-Verbleib von Lasme wahrscheinlich

Ein Spieler, der von den Abgabespekulationen beim FC Schalke 04 nicht mehr betroffen ist, ist Peter Remmert. Der 20-Jährige galt bis vor wenigen Wochen noch als Leihkandidat, spielte sich jedoch durch starke Leistungen in der Vorbereitung in den Vordergrund.

In den ersten beiden Ligaspielen stand er jeweils über eine Halbzeit auf dem Platz und bereitete beim 2:1-Sieg gegen Hertha BSC einen Treffer vor. Eine Leihe wohl endgültig vom Tisch. Nach einer überstandenen Verletzung hofft Remmert nun auf weitere Einsatzchancen und scheint fester Bestandteil der Pläne von Trainer Miron Muslic zu sein.

Auch Bryan Lasme und Mauro Zalazar dürfen auf eine Zukunft in Gelsenkirchen hoffen. Berichten zufolge ist ein Verbleib von Lasme „nicht mehr ausgeschlossen“. Zuletzt hieß es noch, dass der Offensivspieler den Verein verlassen soll. Schließlich enttäuschte er in den vergangenen beiden Jahren.

Ungewisse Zukunft für mehrere S04-Profis

Auf der anderen Seite stehen fünf Spieler, die Schalke noch loswerden will. Zu ihnen gehört Ex-Nationalspieler Amin Younes, der in den letzten beiden Ligaspielen nicht im Kader stand. Trotz eines Vertrags bis 2026 plant Schalke offenbar nicht mehr mit dem Offensivspieler. Auch Martin Wasinski scheint keine Perspektive mehr bei den Profis zu haben. Der 21-Jährige wurde in die U23 versetzt und spielt unter Trainer Miron Muslic keine Rolle mehr.

Mit diesen potenziellen Abgängen soll der Kader verschlankt werden, um sowohl finanzielle Spielräume zu schaffen als auch die sportliche Ausrichtung klarer zu gestalten. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung von Spielern wie Peter Remmert, dass der Klub weiterhin junge Talente fördern möchte. Die letzten Transferwochen dürften entscheidend sein, um den Kader optimal für die Herausforderungen der 2. Bundesliga aufzubauen.

