Es hatte sich angedeutet! Schalke macht Rückkehr offiziell

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde es beim FC Schalke 04 schon spekuliert, jetzt ist es amtlich: Michael Langer kehrt zu den Königsblauen zurück.

Der Torhüter startet nach seiner aktiven Spielerkarriere beim FC Schalke 04 eine Laufbahn im Management. Der ehemalige Torwart nimmt bis Sommer 2026 an einem Traineeprogramm im Bereich Sport teil. Dort verknüpft er sein kürzlich abgeschlossenes Sportmanagement-Studium mit praktischen Aufgaben im Verein.

Schalke fördert Langer mit vielseitiger Tätigkeit

Im Rahmen des Programms arbeitet Langer in verschiedenen Bereichen des Vereins, etwa der Lizenzspielerabteilung, der Knappenschmiede und im Frauenfußball. Zudem wird er Tätigkeiten im Scouting sowie der Datenanalyse kennenlernen und Verantwortung für Projekte übernehmen. So erweitert er sein Wissen und erwirbt wertvolle Management-Erfahrungen.

Während der Laufzeit des Programms steht Langer in engem Austausch mit Schalkes Vorstand Sport, Frank Baumann. Zur Horizonterweiterung plant er Hospitationen bei anderen Unternehmen. Diese Maßnahmen sollen ihm Einblicke über seine Aufgaben bei Schalke hinaus ermöglichen und ihn umfassend auf zukünftige berufliche Herausforderungen vorbereiten.

Langer bleibt S04 als Identifikationsfigur erhalten

Seit 2017 gehört Langer zur Schalker Familie. Er wechselte damals vom IFK Norrköping zu Königsblau und absolvierte bis zu seinem Karriereende acht Pflichtspiele. Als Ersatzkeeper überzeugte er nicht nur auf dem Platz, sondern auch durch seinen Einfluss auf jüngere Spieler, in der Kabine und als Mitglied des Mannschaftsrats.

Mit dem Traineeprogramm bleibt Langer dem Verein langfristig erhalten. Schalke nutzt die Gelegenheit, einen verdienten Spieler zu fördern und ihm neue Perspektiven im Sportmanagement zu eröffnen. Der frühere Schlussmann bleibt dadurch ein fester Bestandteil der Schalker Gemeinschaft – dieses Mal in einer anderen, aber nicht minder wichtigen Rolle.

