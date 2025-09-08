Länderspielpause zur richtigen Zeit? Schalke-Star macht große Hoffnungen

Pause auf Schalke. Kommt diese für das Team von Miron Muslic nach dem starken Saisonstart zu einer Unzeit? Eine naheliegende Vermutung, obwohl das Team, bis auf vier Ausnahmen, während der Länderspiele zusammenbleiben konnte. Besonders für den Schalker Chef kommt die Pause sogar sehr gelegen.

Denn Kenan Karaman verpasste den Auftakt dieser Spielzeit noch mit einer Meniskusverletzung, musste im Sommer operiert werden und stand deutlich schneller wieder auf dem Platz, als viele erwartet hätten. Einwandfreie Genesung oder übereifrige Motivation? Der Schalke-Kapitän, ebenso wie sein Coach, betonten stets die Bedeutung der kontrollierten Belastungssteigerung.

Karaman noch mit Luft nach oben

So führte Karaman nach einem Kurzeinsatz in Kaiserslautern den S04 gegen Bochum und Dresden wieder über 90 Minuten als Kapitän aufs Feld – mit kollektivem Erfolg und sechs wichtigen Punkten für Blauweiß. Doch trotz herausgeholtem und selbst verwandeltem Elfmeter gegen Dynamo wirkte Karaman noch nicht topfit. Zumindest fungierte der Schalke-Star nicht als die bedeutende Stütze, wie man es sonst vom 31-Jährigen gewohnt ist.

Ein Zustand, der nach seiner Verletzung etwas Zeit, Spielpraxis und Selbstvertrauen erfordert. Komponenten, die Karman aktuell gegeben werden. Durch seinen Siegtreffer kommt sicher auch wieder das Vertrauen und Selbstverständnis für seine gefährlichen Offensivaktionen zurück. Und durch die Länderspielpause kann er zwei Wochen lang genau unter für ihn optimaler Belastung trainieren. Schalke gegen Kiel also mit fittem und selbstbewusstem Karaman?

Alte Verfassung für Schalke-Heimspiel?

S04-Fans dürfen sich in jedem Fall berechtigte Hoffnungen machen, dass ihr Kapitän beim kommenden Heimspiel in alter Verfassung die Mannschaft anführen kann. Eine wichtige Ergänzung und Bereicherung für das Schalker Offensivspiel, das zuletzt auch durchaus in der Kritik stand (mehr dazu hier).

Kritik auf einem ganz anderen Niveau als in der vergangenen Saison. So können die Schalker mehr als zufrieden mit dem Saisonstart sein und selbstbewusst auf die kommenden Partien blicken. Umso selbstbewusster, wenn Karaman durch Tor und Belastungspause wieder zu alter Stärke zurückfindet.