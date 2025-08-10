Schalke-Star trotz bitterer Pleite gefeiert: Jetzt steht Muslic vor einer schwierigen Entscheidung

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Bundesliga den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Beim 1. FC Kaiserslautern setzte es eine bittere 0:1-Niederlage. Ein Unentschieden wäre für Königsblau durchaus verdient gewesen.

Doch trotz der Pleite gab es Grund zur Freude: Neuzugang Hasan Kurucay feierte ein starkes Debüt und ließ die Fans kurzzeitig vergessen, dass Abwehrchef Nikola Katic gesperrt fehlte.

Kurucay überzeugt beim Schalke-Debüt

Gegen Hertha BSC (2:1) war Kurucay noch nicht einsatzbereit, doch in Kaiserslautern stand er erstmals für S04 auf dem Platz. Kaum ein Ort ist schwieriger für ein Debüt in der 2. Bundesliga als der stimmgewaltige Betzenberg.

Der 27-jährige Türke zeigte sofort, warum Schalke ihn verpflichtet hat. Zusammen mit Timo Becker und Felipe Sanchez hielt er die Abwehr dicht und ließ nur wenige Chancen zu. Es wirkte fast so, als würde der gesperrte Katic selbst spielen.

Wie schon Katic gegen Hertha warf sich auch Kurucay in jeden Ball, kämpfte um jeden Meter und versuchte, wenigstens einen Punkt mit nach Gelsenkirchen zu nehmen. Nach 70 Minuten musste er ausgewechselt werden – ein starker erster Eindruck blieb dennoch hängen.

Muslic hat ein Luxusproblem in der Abwehr

Kurucays Auftritt stellt Schalke-Cheftrainer Miron Muslic nun vor eine schwierige Entscheidung. Denn auch Becker und Sanchez präsentieren sich aktuell in guter Form. Wenn Katic zurückkehrt, dürfte er als Abwehrboss wieder gesetzt sein. Becker gilt ebenfalls als Stammspieler – gut möglich, dass es den jungen Sanchez trifft.

Im DFB-Pokal gegen Lok Leipzig (17. August) kann Muslic noch testen. Doch spätestens am 3. Zweitliga-Spieltag beim Nachbarschaftsduell gegen den VfL Bochum (23. August, 20.30 Uhr) muss die Schalke-Abwehr stehen.

Dass S04 nach der wackligen Vorsaison nun in der Defensive fast schon ein Luxusproblem hat, hätten vor einigen Monaten wohl nur die kühnsten Optimisten geglaubt.