Beim FC Schalke 04 glich dieses Sommertransferfenster einer einzigen Matheklausur. Wie viel kommt rein, wie viel geht raus? Während auf Schalke jeder Cent umgedreht werden muss, jubeln die Freunde aus Nürnberg über einen echten Geldregen. Ob da der neidische Blick der Fanfreundschaft doch überwiegt?

Immerhin kassiert der 1. FC Nürnberg für Casper Jander richtig ab. Ein Spieler, der es auf Schalke nur bis zur U19 geschafft hat. Vom FC Southampton bekommt der 1. FCN laut „Sky“ jetzt eine gewaltige Ablösesumme von 12 Millionen Euro (zuzüglich Boni). Eine Finanzspritze, die der FC Schalke 04 sicher auch gut hätte gebrauchen können.

Nürnberg kassiert, Schalke wartet

Denn auch wenn zuletzt mehrere Vereine an Moussa Sylla interessiert waren, so viel wird Frank Baumann für Schalkes Top-Stürmer nicht heraushandeln können. Dessen Zukunft scheint unterdessen in eine klare Richtung zu gehen (mehr dazu hier). Während „der Club“ sich über einen der teuersten Transfers der Vereinsgeschichte freut.

Beim Verkauf von Stefanos Tzimas an Brighton and Hove Albion kassierten die Nürnberger flossen rund 25 Millionen Euro, von denen der Club aber nicht allzu viel behalten durfte. Ein beachtlicher Teil ging weiter an PAOK Saloniki. Bereits vergangenes sicherte sich der 1. FCN elf Millionen Euro für Can Uzun.

Nürnberg muss punkten

Doch trotz des ganzen Geldes läuft es schleppend. Die Schalker Freunde aus Nürnberg warten in dieser Saison immer noch als einzige Zweitliga-Mannschaft auf den ersten Punktgewinn. Geld alleine schießt also doch keine Tore. Eine gute Nachricht für alle Schalke-Fans. Der Club aus Nürnberg hingegen muss schnell handeln, wenn für Jander noch ein Ersatz für die laufende Spielzeit verpflichtet werden soll.

Auf Schalke hingegen geht der Blick voller Vorfreude auf das Spiel gegen Dynamo. Der Saisonstart ist mehr als geglückt. Beim Auswärtsspiel in Dresden wird man aber erstmals auf Top-Stürmer Sylla verzichten. So dürften die letzten Tage des Transferfensters für beide Vereine noch eine zentrale Bedeutung bekommen.