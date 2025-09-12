Vorteil für Kiel-Spiel? Schalke-Coach Muslic packt aus – „Als Staff ins Büro geholt“

Die Länderspielpause ist endlich vorbei, für den FC Schalke 04 geht es nun in der 2. Bundesliga weiter. Die Königsblauen empfangen dabei Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel (13. September, 13 Uhr)

Dabei wird es einige Wiedersehen auf beiden Seiten geben – mit einem kleinen Vorteil für den FC Schalke 04, wie Cheftrainer Miron Muslic vor der Begegnung enthüllt. Denn er kann auf zwei Neuzugänge zugreifen, die womöglich einige Taktiken des Gegners kennen werden.

Schalke gegen Kiel im Vorteil?

Sie haben beide wohl Insiderwissen. Der eine mehr als der andere. Timo Becker kam bereits direkt zum Auftakt in die Vorbereitung, Finn Porath hat sich erst vor Kurzem dem FC Schalke 04 angeschlossen. Beide haben in der vergangenen Saison noch bei Holstein Kiel zusammen gespielt – den kommenden Gegner der Königsblauen.

Beide dürften auch ihre ehemaligen Mitspieler und vor allem den Trainer bestens kennen. „Wir haben also zwei Spione“, sagte Miron Muslic vor dem Spiel auf der Pressekonferenz. „Wir haben uns Finn Porath und Timo Becker als Staff ins Büro geholt. Die Jungs haben uns auch das berichtet, was man in der Analyse schon gesehen hat. Wir treffen auf eine qualitative und ambitionierte Mannschaft.“

Werden also die beiden Ex-Kieler gute Informationen haben, um Muslic bei der Vorbereitung helfen zu können? Holstein-Coach Marcel Rapp dürfte das indes ganz und gar nicht gefallen, da einige seiner Taktiken sogar Porath noch kennen dürfte.

Besonderes Wiedersehen für Porath und Becker

Dennoch dürfte es für Porath und Becker ein ohnehin besonderes Spiel werden. Beide sind mit den Störchen in die Bundesliga aufgestiegen und treffen jetzt auf ihre ehemaligen Kollegen. „Wir haben uns zwar bestmöglich vorbereitet, aber wir sollten auch die Informationen und Kanäle nutzen, die wir haben. Die Jungs haben uns das bestätigt, was man auch in der Analyse klar erkennen konnte und ihre Stärken aufgezeigt. Sie haben eine Mannschaft, die sehr athletisch und dynamisch ist und sehr intensiv spielen kann“, sagt Muslic über die Infos der beiden Schalke-Profis, die er bekommen hat.

Eine Warnung gibt es daher an seine Mannschaft: „Sie haben sich in der abgelaufenen Transferperiode mit Spielern verstärkt, die weit über eine Million Euro kosten.“ Die Partie verspricht also eine anspruchsvolle Aufgabe, doch Miron Muslic bleibt optimistisch: „Meine Mannschaft ist auf einem richtig guten Weg und sehr, sehr selbstbewusst.“

Übrigens: Auf der Kieler-Seite gibt es ebenfalls Spieler mit Schalker Vergangenheit: Steven Skrzybski spielt bereits seit mehreren Jahren für den Nordklub und ist seit dieser Saison sogar der Kapitän.