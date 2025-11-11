Jetzt kann es jeder sehen: Gute Neuigkeiten für gleich zwei Schalker Neuzugänge

Im Sommer stand Schalkes Defensive noch gebrochen von der letzten Saison dar. Inzwischen gilt die königsblaue Abwehrkette als die stabilste der zweiten Bundesliga. Grund dafür ist mit Sicherheit auch die starke Transferpolitik des Vereins. Mit Nikola Katic (450.000 Euro Ablöse) und Hasan Kurucay (ablösefrei) konnten zwei defensive Leistungsträger günstig in den Pott geholt werden.

Auch seit dem Ausfall von Führungsspieler Timo Becker füllen beide die entstandene Lücke, gerade auch auf der mentalen Seite, problemlos aus. Das musste zuletzt die SV Elversberg beim Gastspiel auf Schalke (1:0) erfahren. Der Tabellendritte reiste als echter Herausforderer nach Gelsenkirchen und fuhr ohne Punkte zurück.

Die in diesem Spiel gezeigten Defensivleistungen von Katic und Kurucay honoriert nun auch der „Kicker“. Schalkes Abwehrhünen wurden vom Sportmagazin in die Elf des Spieltags berufen. Raum für Diskussionen und Zweifel lässt der Auftritt gegen Elversberg kaum, auch abseits des Siegtreffers von Kurucay in der vierten Minute.

Über 90 Minuten hinweg bot die Schalker Defensive kaum Räume für herausgespielte Torchancen an. Dass Loris Karius bereits die sechste Partie ohne einen Gegentreffer in der Liga verbuchen konnte, ist da kaum verwunderlich. Miron Muslics Defensivplan geht voll auf – auch dank des richtigen Personals.

„Gladiatoren“ mit Führungsqualitäten

So sind aktuell mehrere Ausfälle in der Offensive zu verschmerzen (mehr dazu hier). Die gesamte Mannschaft kämpft und überzeugt als geschlossene Defensiveinheit, in die sich auch neue Spieler wie Mika Wallentowitz optimal einfügen. Immer angeführt von den beiden „Gladiatoren“ Katic und Kurucay, wie der Verein selbst seine Abwehrchefs betitelt.

Diese defensive Stabilität passt zu Schalke und bringt neue Hoffnung für die Fans – gerade wenn Becker nach seinem Innenbandriss wieder zur Mannschaft dazustoßen kann. Doch auch in der Zwischenzeit weiß Muslic seine defensive Führung in besten Händen.