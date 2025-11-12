Irre Karrierewende für Ex-Schalker – Aufstiegsheld am bitteren Tiefpunkt

Mit Erfahrung auf internationalem Top-Niveau verstärkte Andreas Vindheim im Winter der Saison 2021/2022 den Zweitligisten Schalke 04. Zur Erinnerung: Damals standen die Knappen noch auf Tabellenplatz vier. Ein sicherer Aufstieg war fünf Punkte entfernt. Der Leihspieler von Sparta Prag soll neuen Wind auf die rechte Außenbahn bringen.

Mit (Teil-)Erfolg. Vindheim kommt in der Rückrunde siebenmal zu einem Einsatz, erzielt ein Tor und eine Vorlage. Und obwohl es zur Weiterbeschäftigung auf Schalke nicht reicht, ist das große Ziel im Sommer gelungen.

Rückschritt nach Leihe auf Schalke

Die Knappen legen unter Mike Büskens einen beeindruckenden Saison-Endspurt hin und steigen wieder in die Bundesliga auf. Vindheims Leihe dagegen endet und der Norweger kehrt zurück nach Prag, wo er allerdings nie wieder richtig Fuß fassen kann.

+++Gute News für S04-Neuzugänge+++

Vor seiner Zeit in Gelsenkirchen spielt der heute 30-Jährige insgesamt 24 Mal auf europäischer Bühne – unter anderem in der Europa League und Champions-League-Qualifikation für Prag und Malmö. Und auch wenn er Schalke im besten Fußballeralter von 26 Jahren verlässt, beginnt direkt der rapide Karriereabfall.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Tschechen reichen Vindheim von Leihklub zu Leihklub, bis sein Vertrag im Sommer 2024 ausläuft. Mittlerweile kickt der Ex-Schalker wieder. In der zweiten norwegischen Liga. Für Asane Fotball. Seit März dieses Jahres steht Vindheim dort unter Vertrag.

Rückkehr in die Heimat

Denn zu einem Einsatz in seiner Heimat kam der Norweger seitdem noch nicht. In dieser Saison stand er sogar nur zweimal im Kader des Zweitligisten. Ein bitterer Tiefpunkt, denn gerade in den besten Fußballerjahren ging es für Vindheim nur noch bergab – in einer zuvor vielversprechenden Karriere.

Aktuelle News für Dich:

Dass der Ex-Schalker nochmal international für Aufmerksamkeit sorgen wird, ist nahezu ausgeschlossen. Trotzdem ist ihm zu wünschen, dass er in Norwegen doch noch richtig ankommt. Dass er das Potenzial dafür besitzt, ist nach den Karriereschritten in Europa und auf Schalke nicht von der Hand zu weisen.