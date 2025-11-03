Nicht nur die Profis! Schalke erlebt Wochenende zum Vergessen

Es gab in dieser Saison schon Wochenenden, da sind die Fans des FC Schalke 04 deutlich glücklicher rausgekommen. Denn es war nicht selten der Fall, dass die Profis und auch die U-Mannschaften gleichzeitig siegten.

Allerdings erlebten jetzt fast alle Teams des FC Schalke 04 herbe Rückschläge. So gingen die Profis in Karlsruhe als Verlierer vom Platz und auch zwei Jugendmannschaften enttäuschten.

Schalke: Wochenende zum Vergessen

Bevor aber die bitteren Enttäuschungen kommen, gibt es zu Beginn die gute Nachricht: Die U23 des FC Schalke 04 bleibt weiterhin Tabellenführer der Regionalliga West. Die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel war schon am Freitag (31. Oktober) im Einsatz und siegte mit 3:2 gegen Rödinghausen.

Mit starken 30 Punkten führt das Fimpel-Team die Regionalliga an. Nur der Meister steigt in die 3. Liga auf. Davon träumt man bei den Königsblauen nicht nur in der Amateurliga, sondern teilweise auch bei den Profis. Doch die Knappen kassierten am 11. Spieltag die dritte Niederlage.

Beim Karlsruher SC führte das Team von Trainer Miron Muslic lange durch den Elfmeter von Kenan Karaman. Doch der KSC drehte die Partie und gewann in der Nachspielzeit noch. Ein bitterer Rückschlag für S04, der an diesem Wochenende auch noch die Tabellenführung in der 2. Bundesliga an den SC Paderborn verlor.

U17 und U19 spielen nur Unentschieden

Auch in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 gab es zwei große Enttäuschungen. Die U17 spielt in der Vorrunde der Nachwuchsliga bislang eine durchwachsene Saison und musste sich gegen den SV Meppen nur mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. In der Tabelle liegt S04 hinter Spitzenreiter VfL Bochum und dem BVB nur auf Rang 3, der gerade noch so für das Weiterkommen reicht.

Die U19 von Trainer-Legende Norbert Elgert hatte bislang eine überragende Saison, lieferte wöchentlich immer ab. Doch die letzten beiden Spiele gewann Königsblau nicht. Vergangene Woche gab es eine überraschende 0:2-Pleite bei Arminia Bielefeld und dann folgte an diesem Wochenende ein torloses Remis gegen Preußen Münster. Immerhin: In der Tabelle der Nachwuchsliga ist Schalkes U19 weiterhin an der Tabellenspitze.

Sowohl bei der U17 als auch bei der U19 des FC Schalke 04 wird man nicht zufrieden sein. Die Vorrunden neigen sich dem Ende zu. Die nächsten Runden der Nachwuchsliga werden herausfordernd sein – genau wie bei den Profis…