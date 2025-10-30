Jetzt wissen alle Bescheid: DFB-Entscheidung für Karlsruhe – Schalke offiziell

Nach der Pokal-Klatsche soll es in der Liga erfolgreich weitergehen: Für den FC Schalke 04 steht am 11. Spieltag (1. November, 13 Uhr) das schwierige Auswärtsspiel in Karlsruhe an. Dann wollen die Königsblauen bei den Fans für eine Wiedergutmachung sorgen, nachdem es in Darmstadt eine heftige 0:4-Pleite setzte.

Für das Spiel der beiden Traditionsvereine Karlsruhe – Schalke hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jetzt eine wichtige Entscheidung mitgeteilt. Es geht um das Schiedsrichtergespann.

Karlsruhe – Schalke: Duell der Pokal-Verlierer

Beide sind aus dem DFB-Pokal rausgeflogen, beide wollen jetzt in der Liga wieder drei Punkte holen. Karlsruhe empfängt den FC Schalke 04 und will seine Heimstärke weiter unter Beweis stellen. In der laufenden Saison verlor der KSC nur eine einzige Partie – und das ausgerechnet im Derby gegen Kaiserslautern (2:3).

Kurios: S04 auf der anderen Seite gewann alle Auswärtsspiele – nur in Kaiserslautern (0:1) ging die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic als Verlierer vom Platz. Es ist also ein spannendes Duell zwischen den beiden Traditionsteams zu erwarten.

Vor dem Spiel hat der DFB mitgeteilt, wer der Schiedsrichter sein wird. Die Schalker werden ihn kennen: Max Burda. Der Unparteiische leitete den 1:0-Sieg in der 1. Pokalrunde bei Lokomotive Leipzig.

DFB-Entscheidung steht

Aber auch in der vergangenen Saison war Burda bei einem Schalke-Spiel im Einsatz. 3:1 siegte S04 gegen Nürnberg. Zwei Spiele, zwei Erfolge unter dem Referee. Etwas negativer sieht die Bilanz für Karlsruhe aus: vier Spiele, zwei Niederlagen, ein Unentschieden und ein Sieg.

Burda wird beim Duell des KSC gegen S04 von seinen beiden Assistenten Robert Wessel und Hannes Ventzke unterstützt. Der vierte Offizielle ist Cristian Ballweg. An den VAR-Monitoren schauen sich Patrick Ittrich und Justus Zorn mögliche strittige Szenen an.