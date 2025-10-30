Schalke 04: Nach Pokal-Debakel! Karius mit dringender Ansage an S04-Bosse

Lange war der FC Schalke 04 auf Wolke sieben, gewann fünf Ligaspiele in Folge und ist Tabellenführer der 2. Liga. Doch in der 2. Pokalrunde gab es die bittere Klatsche. In Darmstadt sind die Königsblauen mit 0:4 untergegangen.

Beim Pokal-Debakel wurde deutlich sichtbar, dass es dem FC Schalke 04 in der Offensive an Alternativen fehlt. Das weiß auch Torhüter Loris Karius, der nach der Niederlage nicht um den heißen Brei herumredet und Klartext spricht. Jetzt sind die S04-Bosse gefordert.

Schalke 04: Karius-Ansage nach Pokal-Debakel

Wenige Tage zuvor noch 1:0 gegen Darmstadt in der Liga gewonnen, nun im Pokal bei den Lilien richtig auseinandergenommen worden. S04 zeigte die schlechteste Leistung in der Saison unter Cheftrainer Miron Muslic und ist völlig zurecht schon früh aus dem Turnier raus.

Was Fans schon vor Saison befürchtet haben, ist in Darmstadt dann auch deutlich sichtbar gewesen. Und Loris Karius sprach es schonungslos an. „Wir sind in der Breite nicht großartig aufgestellt. Wir haben zu viele Verletzte. Wir müssen uns jetzt sammeln, uns noch zweimal reinhauen und so gut in die Länderspielpause kommen“, wird der Keeper von der „Bild“ zitiert.

Es ist auch eine kleine Ansage in Richtung S04-Bosse Frank Baumann und Co.: Im Winter muss gehandelt werden. Neue Kreativspieler müssen für die Offensive kommen. Gerade in solchen Momenten wie in Darmstadt, als S04 in der 1. Halbzeit zwei lächerliche Schüsse abgab.

Muslic will sich nicht beklagen

Und der Schalke-Torwart weiter: „Es fängt vorne an: Wenn wir nicht richtig anlaufen, ist es eine Verkettung und funktioniert nicht. Unser System ist, dass die Mannschaft zu 100 Prozent weiß, was die Aufgabe ist. Wenn die Räume zu groß werden, wird es schwierig. Wir hatten wieder viele junge Spieler auf dem Platz und auch Spieler, die nicht auf ihren Lieblingspositionen gespielt haben. Das merkt man dann.“

Allerdings versucht Karius, auch etwas zu beruhigen: „Wir müssen uns jetzt sammeln, uns noch zweimal reinhauen und dann in die Länderspielpause gehen. Mir wird nicht angst und bange – aber wichtig ist, dass wir was aus Darmstadt lernen. Vielleicht rüttelt uns dieses 0:4 wach. Ich glaube nach wie vor an uns! Wir sind nicht umsonst Tabellenführer. Wir sind auf alles vorbereitet, rücken jetzt noch mehr zusammen und werden schon Samstag in Karlsruhe ein anderes Gesicht zeigen.“

Trainer Muslic will sich zwar nicht beklagen, doch auch er wird wissen, dass es in der Breite eng ist und bei weiteren Ausfällen noch enger werden kann. „Ich jammere nie über den Kader, werde mich nie beschweren, nur weil wir ein Spiel verloren haben. Das gehört dazu. Es wird von mir keine Ausrede geben“, sagte der Coach auf der PK nach dem Spiel. Weiter geht es für S04 dann in der Liga am Samstag in Karlsruhe (1. November, 13 Uhr).