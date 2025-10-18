Kapitän Karaman verrät es selbst! Schalke-Kniff in Hannover geht voll auf

Auswärtssieg, vierter Erfolg in Serie, vorübergehende Tabellenführung: Beim FC Schalke 04 geht die Party unter Neu-Coach Miron Muslic weiter. Beim Aufstiegsfavoriten Hannover 96 zeigen die Knappen eine starke Leistung und belohnen sich mit drei wichtigen Punkten.

Beim 3:0-Sieg in Hannover geht dabei auch ein Schalke-Kniff auf, wie Kapitän Kenan Karaman nach dem Spiel selbst verriet. Bei zwei der drei Tore war der S04-Plan deutlich zu sehen.

Schalke-Kniff in Hannover geht auf

Wie schon gegen Bielefeld (2:1) legte Schalke 04 gegen Hannover los wie die Feuerwehr. Die Belohnung: Wieder zwei frühe Tore. Nach nur drei Minuten beendete Moussa Sylla seine Torflaute, traf sehenswert zur 1:0-Führung.

Elf Minuten später stand er bei einer Ecke goldrichtig, die von Nikola Katic mit dem Hinterkopf weitergeleitet wurde. Schon früh jubelten die vielen mitgereisten S04-Anhänger. Vor allem bei den Standards war zu sehen, dass der Revierklub diese trainiert hatte.

Denn Hannover präsentierte sich in dieser Saison immer wieder sehr anfällig bei ruhenden Bällen. Miron Muslic ließ Ecken und Freistöße wohl in dieser Woche besonders häufig trainieren – und das mit Erfolg.

Zwei Tore nach Eckbällen

Denn auch das dritte Tor fiel nach einer Ecke. Ron Schallenberg leitete den Eckball per Kopf weiter, wo Neuzugang Christian Gomis am zweiten Pfosten zum 3:0 für Schalke 04 einköpfte.

Nach der Partie verriet Kenan Karaman am Sky-Mikro, dass auch in der Pause die Standardanfälligkeit der Hannoveraner besprochen wurde. „Da mussten wir zwingender werden. Wir wussten, dass das Spiele entscheiden kann“, so der S04-Kapitän. Und so jubelten die Königsblauen am Ende über drei wichtige Punkte in Hannover.

In der Tabelle stehen die Gelsenkirchener zumindest für zwei Nächte ganz oben. Die SV Elversberg kann am Sonntag (19. Oktober, 13 Uhr) mit einem Sieg gegen Fürth wieder die Führung vorne übernehmen.