Kurz vor Schalke-Duell: Kaiserslautern verkündet Hammer-Transfer

Der Saisonstart ist Schalke auf ganzer Linie geglückt. Doch die kommenden Pflichtspielaufgaben werden kaum leichter. Mit dem 1. FC Kaiserslautern wartet eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison für die ein oder andere Überraschung sorgen konnte. Zudem geht es auswärts auf den Betze.

Eine echte Herausforderung, die auf Schalke am kommenden Wochenende (9. August, 20.30 Uhr) wartet. Das dürften die aktuellen Transfermeldungen aus der Pfalz bestätigen. Demnach konnten die Roten Teufel Naatan Skyttä verpflichten. Das verkündete der Verein am Montag in einer offiziellen Mitteilung. Der 23-Jährige gilt als absoluter Transfer-Coup.

Schalke-Gegner mit Millionen-Transfer

Skyttä wechselt vom französischen Zweitligisten USL Dunkerque nach Lautern. Dort zahlt man laut „Bild„-Informationen eine beträchtliche Ablösesumme von 1,8 Millionen Euro für den Finnen. Ob der Offensivspieler das Geld wert ist, wird sich dann erstmals wohl gegen Schalke zeigen. Beim FCK freut man sich in jedem Fall über die hochkarätige Verstärkung.

„Mit ihm gewinnen wir einen technisch starken, flexiblen und torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler hinzu, der in seinen jungen Jahren schon viel Erfahrung auf internationalem Parkett gesammelt hat“, betont Sportdirektor Marcel Klos. Dabei hat das finnische Top-Talent vor allem die Kulisse „uff’m Betzte“ überzeugt.

„Die Fans haben tatsächlich eine große Rolle in meiner Entscheidung gespielt. Ich habe Videos gesehen, von der Atmosphäre, dem Stadion, das war unglaublich beeindruckend“, erklärt Skyttä in der offiziellen Vereinsmitteilung. Und auf Schalke?

FCK ohne „nötige offensive Überzeugung“

Braucht man sich nach der Auftakt-Vorstellung gegen die Hertha (2:1) auch auf dem Betzenberg vor den Roten Teufeln nicht zu verstecken. Denn dort fehlt es im ersten Saisonspiel laut Trainer Thorsten Lieberknecht noch an „der nötigen offensiven Überzeugung“.

Diese könnte sich der Klub allerdings nun mit Skyttä gesichert haben. Und so bedarf es für Schalke der gleichen Konzentration und Einsatzbereitschaft wie in der Saisonseröffnung vor heimischer Kulisse. Dann dürfen sich Fans sicherlich auf ein packendes Topspiel gegen verstärkte Lauterer freuen.