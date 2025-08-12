Nach Kaiserslautern – Schalke spricht es auch Karius aus: S04-Torwart mit deutlicher Ansage

Es hätte ein optimaler Saisonstart für den FC Schalke 04 werden können, doch nach dem Sieg zum Auftakt folgte der bittere Rückschlag beim 1. FC Kaiserslautern. Trotz einer ordentlichen Defensivarbeit trat Königsblau mit einer 0:1-Niederlage den Heimweg nach Gelsenkirchen an.

Auch wenn die Abwehr deutlich stabiler steht, als es noch in der vergangenen Saison der Fall war, ist das Offensivspiel noch ausbaufähig, das weiß auch Schalke-Keeper Loris Karius. Nach der Partie machte er eine klare Forderung.

Schalke in Kaiserslautern zu harmlos

Für viele Fans des FC Schalke 04 ist die Abwehr kaum mehr wiederzuerkennen. Letzte Saison noch viel zu holprig, diese Spielzeit weitestgehend stabil. Sowohl gegen Hertha als auch gegen Kaiserslautern ließ S04 kaum etwas zu. Den bitteren Gegentreffer auf dem Betzenberg gab es nach einem Foulelfmeter.

Aber man muss auch die Harmlosigkeit in der Offensive ansprechen. Oft fehlte es den Knappen an Durchschlagskraft und Torgefahr. „Wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Power nach vorne, mehr klare Torchancen“, sagte Loris Karius nach dem Spiel bei „Sky“. Vor allem bei den Auswärtsspielen müsse der S04 daran arbeiten, fordert der Keeper.

Karius erklärte, dass man sich nicht immer nur auf die Defensive konzentrieren müsse, sondern auch im Angriff gefährlicher werden sollte. Seine Forderung an Miron Muslic und seine Mitspieler vorne: „Ruhig bleiben und spielerische Lösungen finden.“ Genau das hat Schalke nicht nur gegen Hertha hin und wieder gefehlt, auch in Kaiserslautern war das große Problem bemerkbar.

Bosse müssen reagieren

Die Aussagen kann man aber auch in Richtung Schalke-Bosse verstehen. Es braucht eben einen kreativen Offensivspieler, der das S04-Spiel belebt. Das ist nicht nur eine Forderung von Karius, sondern auch von vielen Fans schon seit mehreren Wochen.

Für einen Transfer müssen erstmal einige Profis den Verein verlassen. Außerdem könnten auch die Millioneneinnahmen aus dem Transfer von Ex-Schalke-Talent Malick Thiaw enorm wichtig werden. Dann könnte der Revierklub auf dem Transfermarkt zuschlagen.