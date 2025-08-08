Abgang fix! Kurz vor Kaiserslautern – Schalke ist es offiziell

Es ist das Duell zweier Traditionsvereine: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstagabend (9. August, 20.30 Uhr) den FC Schalke 04. Während Königsblau mit einem Sieg in die Saison gestartet ist, haben die Pfälzer eine bittere Niederlage in Hannover kassiert.

Kurz vor dem Duell Kaiserslautern – Schalke ist ein Abschied verkündet worden. Jannis Heuer wechselt vom FCK auf Leihbasis zu Preußen Münster. Der Transfer erfolgt als Reaktion auf die schwere Knieverletzung von Münsters Abwehrspieler Antonio Tikvic, der am ersten Spieltag der 2. Bundesliga einen Kreuzbandriss erlitt.

Kaiserslautern – Schalke: FCK verkündet Abschied

In der vergangenen Saison zählte Heuer beim 2:1-Sieg von Kaiserslautern gegen Schalke zur Stammelf, jetzt wechselt er vor dem Topspiel nach Münster – per Leihe. Münsters Sport-Geschäftsführer Ole Kittner begründet die Entscheidung: „Die Verletzung von Antonio war für uns ein absoluter Schockmoment, auf den wir kurzfristig reagieren mussten.“

Auch interessant: Kaiserslautern – Schalke: DFB-Entscheidung offiziell – sie löst bei S04-Fans Schnappatmung aus

Kittner lobte zudem Heuers Fähigkeiten: „Er ist sehr schnell, bringt eine gute Physis mit und ist hart in den Zweikämpfen. Gleichzeitig hat er eine fußballerische Komponente und gerne den Ball am Fuß.“ Münster beobachtete Heuer bereits länger und nutzte nun die Gelegenheit, ihn von Kaiserslautern zu holen.

Für Heuer war die Konkurrenzsituation beim 1. FC Kaiserslautern schwierig. Spieler wie Luca Sirch, Jan Elvedi, Maxwell Gyamfi und Jisoo Kim hätten ihm schwer gemacht, Spielzeit zu bekommen. Auch Dynamo Dresden interessierte sich für Heuer, doch am Ende gewann Preußen Münster das Rennen um den Verteidiger.

Auch Neuzugang für FCK gegen S04

Neben dem Abgang von Heuer hat Kaiserslautern aber auch einen Neuzugang vor dem Duell gegen den FC Schalke 04 zu vermelden. So haben die Roten Teufel Naatan Skyttä geholt. Er kommt vom französischen Zweitligisten USL Dunkerque in die Pfalz.

Mehr Nachrichten für dich:

Der Traditionsklub zahlt rund 1,8 Millionen Euro für den Finnen, der im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Dass er gegen die Gelsenkirchener von Beginn an spielen wird, ist eher unwahrscheinlich. Es wird wohl eher zu einem Kurzeinsatz reichen.