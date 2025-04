Kaiserslautern – Schalke: Katastrophaler Auftritt! S04-Star bringt Fans zur Verzweiflung

Sechs, setzen! Nicht zum ersten Mal in dieser Saison steht bei Spielende dieses Fazit unter der Defensivleistung des FC Schalke 04. Trotz eines Lichtblicks bei Kaiserslautern – Schalke (2:1) muss sich die gesamte Mannschaft heftige Kritik gefallen lassen – einen trifft es besonders hart.

Lange konnten die Königsblauen das Spiel spannend gestalten. Ohne allerdings wirklich ernsthafte Offensiv-Gefahr auszustrahlen. Und so ging Kaiserslautern gegen Schalke verdient mit 1:0 in die Pause. Die zweite Hälfte brachte dann mehr Action und den Ausgleich. Ein aberkanntes Tor für die Hausherren und am Ende dennoch den Siegtreffer für den FCK. Die Einladung dazu überbrachte ein Schalker Innenverteidiger persönlich.

Kaiserslautern – Schalke: Kaminski lädt Ache ein

Es war nicht das Spiel des Marcin Kaminski. Gegen Ragnar Ache sah der 33-Jährige deutlich älter aus, als er ist. Natürlich machen sich gegen den bärenstarken FCK-Stürmer auch körperliche Defizite bemerkbar. Allerdings war es am Ende vor allem sein katastrophales Stellungsspiel, das Chancen und Siegtor für die roten Teufel ermöglichte.

Den ersten dicken Patzer vom Schalker Innenverteidiger ließ Ache noch aus (53.). Beim entscheidenden Zweikampf vor dem 2:1 setzt sich der Stürmer dann viel zu einfach durch und sorgt für die 13. Saison-Niederlage von Königsblau. Allerdings ist Kaminski mit seiner Leistung nicht allein.

Schalkes zentrales Mittelfeld, bestehend aus Seguin, Bachmann und Grüger, war über den Großteil des Spiel völlig abgemeldet. Und auch in der Verteidigung absolviert Derry John Murkin eine schwache Vorstellung. Lichtblicke gibt es bei Justin Heekeren: Der Schalke-Torwart zeigt nach harten Wochen eine überzeugende Leistung (hier mehr).

Keine Vertragsverlängerung für Kaminski

Und bei Kaminski? Dürften sich die Verantwortlichen auf Schalke bestätigt sehen. Erst kürzlich gab der Verein bekannt, dass der Vertrag des 33-jährigen Innenverteidigers nicht verlängert wird. So wird Kaminski Gelsenkirchen im Sommer verlassen.

Nach der desaströsen Leistung im Spiel Kaiserslautern – Schalke wirkt der Verlust nicht allzu schwer. Dennoch ist Kaminski Stammspieler beim FC Schalke 04. Sodass es spannend wird, wie die Vereinsführung ihn zu ersetzen plant. Frank Baumann und Ben Manga werden zeitnah eine Lösung präsentieren müssen.