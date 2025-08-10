Schalke-Star Becker nach Pleite bedient – „Fallen bei jedem Kontakt hin“

Was macht ein Zweitliga-Topspiel zwischen Kaiserslautern und Schalke (0:1) aus? Volle Ränge, starke Stimmung und ein Kampfgeist auf dem Platz, der sich an der Kulisse „uff’m Betze“ orientiert. Genau das bekamen die Zuschauer am Samstagabend (9. August) auch geboten. Doch Timo Becker störte daran insbesondere die Art seiner Gegenspieler.

Aus dieser Emotion heraus wählte der Schalker Vize-Kapitän klare Worte nach dem Spitzenspiel in der Pfalz. „Ich kenne die Lauterer, die fallen hier bei jedem Kontakt hin. Es ist halt hier so die Stimmung“, schimpfte Becker. Worte, die in der Pfalz nicht besonders gut ankommen dürften.

Schalke: VAR entscheidet pro 1. FCK

Immerhin gestalte sich das Topspiel in Lautern über weite Strecken sehr ausgeglichen. Ein VAR-Elfmeter brachte letztendlich den Siegtreffer für die roten Teufel. Für Schalke eine bittere, aber regelkonforme Entscheidung. Diese Meinung teilte nach dem Spiel auch Becker.

„Die Schiris fallen auch oft darauf rein, wenn man da mal ein bisschen schubst, aber ich glaube, der Elfmeter war klar. Dann gewinnen sie dadurch und dann sage ich Glückwunsch“, gratuliert der Schalker Kapitän dem Gegner aus Kaiserslautern nach seinem Seitenhieb. Für die eigene Mannschaft findet der Abwehrchef der Knappen positive Worte.

Becker: „Abwehr hat wenig zugelassen“

„Ich muss sagen, unsere Abwehr hat wieder wenig zugelassen und ich glaube, wenn wir hier den Elfmeter nicht kassieren, dann geht das Spiel 0:0 aus“, betont Becker. Eine Einschätzung, die mangels der Chancen auf beiden Seiten sicher ins Schwarze trifft. So kann der S04 trotz Niederlage mit erhobenem Haupt vom Betzenberg abreisen.

Der Fokus von Miron Muslic und seinem Team liegt klar auf der Defensive. Schalke kämpft in den beiden ersten Saisonspielen, wird nur in einem belohnt, zeigt aber dennoch, dass man sich mit dieser Einstellung gegen keine Mannschaft der zweiten Liga verstecken muss.