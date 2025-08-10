In der MLS jetzt ein Star: Ex-Schalke-Talent liebäugelt mit Rückkehr

Wenn es beim FC Schalke 04 nicht klappt, dann halt über andere Umwege: Nicht jedes Talent aus der Knappenschmiede schafft bei den Königsblauen den Sprung zu den Profis. Dafür aber wo ganz anders. Wie beispielsweise in der Major League Soccer (MLS). Und hier hat Kai Wagner den Durchbruch geschafft.

Das ehemalige Schalke-Talent spielt schon mehrere Jahre in Philadelphia und ist dort ein Star. Im Interview mit DER WESTEN packt er über das Leben in den USA, seine S04-Zeit, eine mögliche Rückkehr nach Deutschland aus.

Ex-Schalke-Talent Kai Wagner in der MLS ein Star

DER WESTEN: Hallo Kai, wie geht es dir nach diesen aufregenden Wochen und dem All-Star-Spiel?

Kai Wagner: Das All-Star-Game war ein Voting, bei dem die Liga und auch die Fans abstimmen, wer dabei sein darf. Für mich war es eine große Überraschung, dass ich anfangs nicht dabei war. Aber ich wurde dann wenig später nachnominiert, was mich sehr gefreut hat. Das ist meine persönlich beste Saison in meiner Karriere, und dann macht es mich natürlich stolz, dass die Leistung anerkannt wird. Der krönende Abschluss war dann auch noch, dass wir da gewonnen haben.

Du spielst schon seit 2019 für Philadelphia Union. Warum hast du dich für diesen Schritt in die USA entschieden?

Das liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Damals war mein Vertrag in Würzburg ausgelaufen. Der Klub hätte gerne mit mir verlängert, aber ich habe die Entscheidung getroffen, dort nicht mehr zu bleiben. Es gab Interesse von einigen anderen Mannschaften in Deutschland, ich wollte unbedingt den Schritt in die MLS wagen. „Philly“ kam dann auf mich zu. Das Gesamtpaket hatte komplett gepasst und ich hatte richtig Bock drauf.

Gab es auch schon Momente, in denen du an deiner Entscheidung gezweifelt hast?

Bereut nicht wirklich. Allerdings wäre es schöner, näher bei der Familie zu sein. Dennoch bekommen wir über den Sommer immer Besuch. Die Großeltern versuchen auch immer hierherzukommen. Alles in allem sind wir wirklich sehr zufrieden. Wir haben mittlerweile ein Haus in New Jersey, fühlen uns sehr heimisch. Das Einzige, was wir tatsächlich vermissen, ist das deutsche Essen.

Hättest du jemals damit gerechnet, dass du in deiner Karriere auf so viele Stars wie Lionel Messi oder Jordi Alba treffen würdest?

Ich wusste damals schon, dass große Spieler in dieser Liga spielen. Anfangs waren es noch Profis, die ihre Karrieren ausklingen lassen wollten. Das hat sich mittlerweile geändert. Es kommen auch viele junge Talente in die MLS. Es ist natürlich auch super, wenn Spieler wie Messi, Zlatan Ibrahimovic, Bastian Schweinsteiger oder Wayne Rooney hierherkommen. Das ist etwas Besonderes. Dennoch ist es für mich egal, wer auf der anderen Seite steht. Ich will unsere Spiele gewinnen.

Ex-Schalke-Talent Kai Wagner hier im Duell mit Superstar Lionel Messi. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Thomas Müller wechselt nun in die MLS. Worauf darf er sich einstellen?

Auf eine super Liga, die extrem wächst – und auch weiterwachsen wird. Vor allem aufgrund der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, die unter anderem in den USA stattfinden wird. Thomas Müller muss sich aber auch auf extreme Hitze bei den Auswärtsspielen einstellen. Das hat man auch bei der Klub-Weltmeisterschaft gesehen. Es kann aber auch stürmisch werden. Dann ist da auch noch die viele Reiserei. Also alles in allem wird das nicht einfach für ihn. Ich freue mich auch schon riesig, gegen ihn zu spielen. Ich werde ihn dann auch mal fragen, wie er die Liga bisher so findet.

Was ist in dieser Saison für euch noch drin?

Für uns ist es wichtig, jetzt von Spiel zu Spiel zu denken. Mit Bradley Carnell haben wir jetzt einen neuen Trainer bekommen, der eine super Spielphilosophie reingebracht hat. Aktuell läuft es richtig gut und wir würden alle lügen, wenn wir jetzt nicht sagen, dass wir nicht unter den besten vier Mannschaften landen. Dann haben wir in den Playoffs immer Heimrecht. Das wäre ein extremer Vorteil. Dann schauen wir mal dort, wie es weitergeht. Ich persönlich möchte immer ganz oben stehen.

Blicken wir mal auf die Anfangszeit deiner Karriere zurück: Über Ulm und Augsburg ging es zur zweiten Mannschaft des FC Schalke 04. Zu deinem Lieblingsverein. Wie blickst du auf diese Zeit in der Knappenschmiede zurück?

Sie war superschön. Für mich ist damals ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich musste auch nicht zweimal überlegen, ob ich nach Schalke möchte. Jeder weiß, dass Schalke mein Herzensverein ist, seitdem ich klein bin. Dass ich dann noch das königsblaue Trikot tragen durfte, war etwas ganz Besonderes – auch wenn es nur ein kurzer Abstecher war. Es war leider ein schweres Jahr für uns, aber ich glaube, dass ich persönlich eine gute Saison in der U23 gespielt habe. Es war dann auch noch unglücklich, dass die Profis ausgerechnet eine schlechte Spielzeit hatten. Ansonsten hätte ich mir gut vorstellen können, einen Profivertrag zu unterschreiben.

Kai Wagner spielte nur ein Jahr in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

War die Zeit also viel zu kurz dort?

Definitiv. Deshalb habe ich auch immer mit einer Rückkehr geliebäugelt. Ich habe mir in den schwierigen Zeiten immer gedacht: Wenn jetzt ein Anruf kommt, überlege ich, zurückzukehren und den Spieß dort umzudrehen. Es gab auch in den letzten Transferfenstern immer wieder lose Gespräche mit den Schalke-Verantwortlichen. Zum einen gab es nie ein offizielles Angebot und zum anderen hätte es sich für mich wahrscheinlich nicht gelohnt, meine Zelte hier abzubauen und zurückzugehen.

„Habe nie einen Hehl draus gemacht“

Kannst du dir weiterhin eine Rückkehr nach Europa oder Deutschland vorstellen? Vielleicht sogar beim FC Schalke 04?

Auf jeden Fall. Ich habe die letzten Jahre nie einen Hehl draus gemacht. Wenn es der richtige Verein ist und der Moment der richtige ist, würde ich es sehr gerne machen. Ich hätte auch große Lust drauf. Es müsste aber schon echt alles zusammenpassen, da wir als Familie hier sehr glücklich sind.

Für dich als Schalke-Fan muss dieser aktuelle Absturz ja auch hart sein, oder?

Sehr! Wenn du schon damals ein Spieler warst, für den Verein gespielt hast und auch noch Fan bist, bei den Auswärtsspielen sogar mitgefahren bist, dann nimmt dich das echt krass mit. Der Verein hat damals in der Champions League gespielt. Spieler wie Raul oder Huntelaar waren im Team. Dann folgte dieser Horror-Absturz. Es sind leider zu viele Sachen zusammengekommen. Das Einzige, das Spitzenklasse geblieben ist, sind die Fans. Das ist echt Champions-League-Niveau. Da muss ich echt sagen: Hut ab. Ich hoffe wirklich, dass da wieder bessere Zeiten kommen. Es schmerzt im Herzen, Schalke so zuzusehen.

Was ist für Königsblau in dieser Saison drin?

Der neue Trainer (Miron Muslic, Anm. d. Red.) macht auf jeden Fall einen super Eindruck. Endlich hat der Verein einen Coach an der Seite, der auch Emotionen zeigt, das Spiel komplett mitlebt und auch laut ist. Das hat Schalke die letzten Jahre gebraucht. Es gibt natürlich noch einige Baustellen im Kader, aber ich glaube, dass die Mannschaft stark sein kann, wenn jeder richtig mitzieht. Natürlich können Verletzungen alles wieder kaputt machen. Aber ich sehe S04 unter den besten zehn Mannschaften. Für den direkten Aufstieg wird es diese Saison nicht reichen.

Mit Timo Becker ist auch ein Ex-Schalker zurück, den du ganz gut kennen dürftest.

Ja, genau. Ich habe letztens noch mit ihm geschrieben und mich sehr gefreut, dass er zurück auf Schalke ist. Er ist ein Schalker Junge und lebt den Verein. Ich hoffe, dass er unter anderem für eine bessere Saison für den Klub sorgen kann.