MLS-Star bestätigt Transfer-Gespräche mit Schalke – „Um den Spieß dort umzudrehen“

In den vergangenen Jahren sind immer wieder einige Ex-Spieler des FC Schalke 04 zurückgekehrt, nachdem sie woanders den Durchbruch geschafft oder noch etwas erfolgreicher waren.

Doch nicht immer ist es auch zu einer Rückkehr gekommen. Kai Wagner spielte einst in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Mittlerweile ist er in der amerikanischen Liga ein Star. Der Abwehrprofi ist in Philadelphia unter Vertrag, hatte aber auch mit einer Rückkehr zu den Königsblauen geliebäugelt, wie er nun gegenüber DER WESTEN verrät.

Auf Schalke keine Chance, in der MLS jetzt ein Star

Nur ein Jahr spielte Kai Wagner in der Jugend des FC Schalke 04, danach hatten ihm die Knappen keine Chance für die Profimannschaft gegeben. Der Verteidiger suchte woanders sein Glück, landete 2019 in der MLS. In Philadelphia reifte er zu einem Star, ist dort kaum aus der Startelf wegzudenken. Die große Belohnung gab es zuletzt, als er für das All-Star-Game nominiert wurde.

Auch interessant: Kai Wagner warnt Thomas Müller nach MLS-Wechsel – „Wird nicht einfach für ihn“

Im Gespräch mit DER WESTEN verrät Wagner, dass er die Zeit bei S04 dennoch genossen hat. Er ist schließlich bekennender Fan der Königsblauen, weshalb ein Traum in Erfüllung ging, als er 2016 geholt wurde. „Ich musste auch nicht zweimal überlegen, ob ich nach Schalke möchte. Jeder weiß, dass Schalke mein Herzensverein ist, seitdem ich klein bin. Dass ich dann noch das königsblaue Trikot tragen durfte, war etwas ganz Besonderes – auch wenn es nur ein kurzer Abstecher war“, erklärt der mittlerweile 28-Jährige.

Zu dem Zeitpunkt hatten die Profis eine schlechte Saison gespielt, weshalb er nicht mehr übernommen worden sei. „Ansonsten hätte ich mir gut vorstellen können, einen Profivertrag zu unterschreiben“, so Wagner weiter.

Mit S04-Rückkehr geliebäugelt

Da die Zeit dort viel zu kurz war, hatte Wagner immer mit einer Rückkehr geliebäugelt. Gerüchte gab es auch immer wieder. Gegenüber DER WESTEN bestätigt der Philadelphia-Profi: „Ich habe mir in den schwierigen Zeiten immer gedacht: ,Wenn jetzt ein Anruf kommt, überlege ich, zurückzukehren und den Spieß dort umzudrehen.‘ Es gab auch in den letzten Transferfenstern immer wieder lose Gespräche mit den Schalke-Verantwortlichen. Zum einen gab es nie ein offizielles Angebot und zum anderen hätte es sich für mich wahrscheinlich nicht gelohnt, meine Zelte hier abzubauen und zurückzugehen.“

Einen Kaliber wie Wagner hätten die Gelsenkirchener gut gebrauchen können. Besonders auf der Linksverteidiger-Position, wo der gebürtige Geislinger aufläuft. Ob eine Rückkehr zu den Schalkern dennoch weiter möglich ist? Zumindest könnte sich Wagner vorstellen, in Deutschland wieder seine Zelte aufzuschlagen.

Mehr Nachrichten für dich:

„Ich habe die letzten Jahre nie einen Hehl draus gemacht. Wenn es der richtige Verein ist und der Moment der richtige ist, würde ich es sehr gerne machen. Ich hätte auch große Lust drauf. Es müsste aber schon echt alles zusammenpassen, da wir als Familie hier sehr glücklich sind“, erklärt Wagner abschließend.

Das ganze Interview mit Kai Wagner kannst du am Sonntag (10. August) auf www.derwesten.de lesen.