Muslic bleibt knallhart! Keine Chance für Schalke-Star

„Wir haben noch Luft nach oben, was die Offensive betrifft“. Schalke, in Persona Miron Muslic, sind die aktuellen Kaderschwächen bekannt. Vor dem Auswärtsspiel in Magdeburg betont der Trainer der Königsblauen abermals, dass der Fokus bislang auf „der defensiven Stabilität“ lag. Doch wie steht es um die Kreativität im Offensivspiel, die der S04 zuletzt vermissen ließ?

Einer, der diese definitiv auf den Rasen bringen kann, ist Amin Younes. Doch Berücksichtigung findet der erfahrene Mittelfeldakteur in Muslics Kader noch gar nicht. Besteht für die Rolle des 32-Jährigen Hoffnung auf Änderung? Nein. „Amin Younes ist intern bei uns kein Thema“, schiebt Muslic allen Gerüchten den Riegel vor und bleibt dabei seiner Linie treu.

„Außergewöhnliche Fähigkeiten von Amin“

„Wir haben einen Weg, den gehen wir konsequent durch. Es geht um Spielerprofile, die zu diesem Weg passen“, begründet der Schalke-Coach seine Entscheidung. Von den „außergewöhnlichen Fähigkeiten von Amin (Younes) in seiner Kreativität und seinem Eins gegen Eins“ ist Muslic überzeugt.

Dennoch könnten diese der Mannschaft nur in einer bestimmten Spielphase weiterhelfen. Zu wenig, da Muslic den Fokus stark auf das Spiel ohne Ball legt. Mehrfach betont der Schalker Coach seine Leitrichtung und dass diese von der gesamten Mannschaft und seinem Staff mitgetragen wird. Hart aber konsequent.

Viele Probleme für Muslic auf Schalke

Denn damit geht der Verlust einer flexiblen Offensive einher. Muslics klarer Lösungsansatz: Ein Problem nach dem anderen angreifen. Denn davon gab es vor seinem Amtsantritt auf Schalke einige. Das größte stellte zweifelsfrei die Defensive dar. Hier für Stabilität zu sorgen, ist dem S04-Coach und seinem Stab gelungen.

Doch sollte auch in den kommenden Trainingswochen der Fokus auf Schalke auf die Offensive gerichtet werden, scheint Younes‘ Rückkehr in den Mannschaftskader für die Saisonspiele unwahrscheinlich. Dass sich dies unter Muslic ändern wird, erscheint äußerst unwahrscheinlich.