Ex-Schalke-Star am Boden: Aus dem Champions-League-Traum wird ein Albtraum

Viele Schalke-Fans blicken unter der Woche immer wieder wehmütig auf die Zeiten zurück, als der Revierklub noch international vertreten war. In der Champions League beispielsweise gab es irre Momente, schöne Auswärtsfahrten und legendäre Spiele wie den 5:2-Erfolg in Mailand oder den wilden 4:3-Sieg bei Real Madrid.

Heutzutage kann Schalke von der Königsklasse nur träumen. Viele Ex-Spieler haben den Verein deshalb verlassen, um in der Champions League spielen zu können. Ein ehemaliger Profi durfte sich diesen großen Traum erfüllen. Nach kurzer Zeit wurde er aber zu einem Albtraum.

Ex-Schalke-Star kassiert heftige Klatsche

Während Schalke 04 in der 2. Bundesliga aktuell eine starke Saison spielt, sind ehemalige Spieler in der Champions League im Einsatz. So beispielsweise Aufstiegsheld Ko Itakura. Der Japaner war nur eine Saison beim Revierklub, konnte sich direkt in die Herzen der Fans spielen.

Da er allerdings von Manchester City nur ausgeliehen worden war, musste er zurück zum britischen Klub, wurde anschließend an Borussia Mönchengladbach verkauft. Die Fohlen indes haben ihn in diesem Sommer für eine große Summe an Ajax Amsterdam abgegeben. Beim niederländischen Traditionsverein konnte sich Itakura dann den großen Traum von der Champions League erfüllen.

Nachdem es am ersten Spieltag der Ligaphase eine bittere 0:2-Pleite gegen Inter Mailand gab, kassierten Itakura und Amsterdam im zweiten Spiel eine heftige Klatsche. Bei Olympique Marseille ging Ajax mit 0:4 unter.

Gruppen-Aus droht!

In beiden Partien stand der Ex-Schalke-Profi in der Startelf, konnte die sechs Gegentore aber auch nicht verhindern. Ajax steht in der Ligatabelle der Champions League nach nur zwei Spielen ganz weit unten. Um vom Weiterkommen weiter träumen zu können, müssen jetzt Siege her. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Die nächsten Gegner sind nämlich der FC Chelsea, Galatasaray Istanbul, Benfica Lissabon, Qarabag Agdam, der FC Villarreal und Olympiakos Piräus. Ein brutales Programm für Itakura und Ajax.