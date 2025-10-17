Sylla-Hammer bei Hannover – Schalke! DIESE Aktion spricht Bände

In den vergangenen Wochen gab es enorm viel Wirbel um Schalke-Stürmer Moussa Sylla. Erst der geplatzte Wechsel im Sommer, dann die Torflaute. Vor dem Spiel Hannover – Schalke wurde unter den Fans gar darüber diskutiert, den Angreifer aus der Startelf zu nehmen.

Doch bei dem Auswärtsspiel Hannover – Schalke setzte Sylla früh ein dickes Zeichen. Erstmals seit dem ersten Spieltag traf der Angreifer. Sein Jubel nach dem Treffer sprach anschließend Bände.

Hannover – Schalke: Sylla-Knoten geplatzt!

Gegen Hertha BSC (2:1) erzielte er das erste Zweitliga-Tor der Saison. Doch seither konnte der das Spielgerät nicht mehr über die Linie drücken – trotz etlicher Torchancen. In Hannover gelang ihm das schon früh in der Partie. Ihm fiel sichtlich einiges an Last ab.

Bereits in der dritten Minute war Sylla, der nach einem hohen Ballgewinn traf. Kapitän Kenan Karaman legte den Ball stark auf, ehe der Angreifer mit seinem schwachen linken Fuß sehenswert in das lange Eck traf. Ein echtes Traumtor!

Erstmals seit dem ersten Spieltag traf Sylla also. In der Folge drehte er ab und rannte zu seinen Mitspielern, die vor der Bank bereits auf den Torschützen warteten. Sie herzten den 25-Jährigen. Es war eine Szene, die Symbolcharakter zeigte: Alle freuten sich für den Angreifer, der in den letzten Wochen enorm viel Pech mit sich trug.

Muslic und Sylla herzen sich innig

Auch Trainer Miron Muslic freute sich sichtlich – nicht nur über den Führungstreffer, sondern auch und vor allem für Sylla. In den vergangenen Wochen stellte er sich immer wieder vor seinem Schützling, verteidigte ihn vor jeglicher Kritik. Nun schenkte Sylla ihm das Vertrauen zurück und holte sich eine dicke, dicke Umarmung ab. Die beiden herzten sich sekundenlang!

Für Muslic, Sylla und Schalke kam es knapp zehn Minuten später noch besser: Der Angreifer stand nach einer Ecke und der Kopfballverlängerung von Nikola Katic goldrichtig und köpfte zum 2:0 ein. Sylla ließ den Knoten gleich doppelt platzen!