Konkurrent verkündet Mega-News! Schalke-Fans haben es wieder geschafft

Egal, ob es läuft oder nicht, eine Konstante hat der FC Schalke 04: die Fans. Die königsblauen Anhänger supporten ihre Mannschaft seit Jahren bei den Heim- und Auswärtsspielen lautstark.

Da ist es den Fans auch völlig egal, um welche Mannschaft es sich handelt. Doch ein Lieblingsstadion haben die Anhänger – abgesehen von der heimischen Veltins-Arena natürlich. Es ist nämlich das Stadion in Hannover, wo der FC Schalke 04 bald zu Gast sein wird. Hier haben die Fans einmal mehr für Mega-Neuigkeiten beim Gegner gesorgt.

Schalke-Fans sorgen für ausverkauftes Stadion

Wann immer der FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren in Hannover zu Gast war, gab es eine Heimspiel-Atmosphäre. Dafür sorgten die S04-Fans, genauso wie für ein ausverkauftes Stadion. Das gibt und gab es bei den 96ern nicht immer. Beispielsweise, wenn Traditionsvereine mit großen Fanlagern kommen. So wie der S04.

Und das ist auch in dieser Saison wieder der Fall. Wenn Schalke am 17. Oktober in der niedersächsischen Stadt spielt, werden 49.000 Fans in der Hein von Heiden Arena dabei sein. Die Partie ist ausverkauft, verkündet der Zweitligist.

Anders als zu den Jahren davor, ist es aber schon das vierte Spiel in dieser Saison, das in Hannover ausverkauft ist. Wenig überraschend waren das die Heimspiele gegen Kaiserslautern, Hertha BSC und Arminia Bielefeld, die ebenfalls viele Fans mitgebracht haben. Das haben auch die königsblauen Anhänger jetzt geschafft. Es liegt aber auch zum Großteil an der guten Leistung der 96er, die in diesem Jahr zu den Aufstiegsfavoriten zählen.

Über 10.000 Schalker in Hannover?

In den vergangenen Jahren waren oft bis zu und auch mal mehr als 10.000 Schalke-Fans in Hannover dabei waren. Ob das auch in dieser Saison der Fall sein wird? So oder so werden die mitgereisten Anhänger dann auch hier für eine tolle Atmosphäre sorgen – genauso wie auf der anderen Seite die Hannoveraner Anhänger.

Und auch sportlich dürfte es auf dem Platz dann richtig heiß hergehen. Hannover steht derzeit auf Position drei, hat einen Zähler mehr als Schalke 04. Läuft es bis dahin für beide Mannschaften richtig gut, und patzen die anderen Konkurrenten, könnte es sogar ein Spiel um die Tabellenführung werden.