Bittere News vor Hannover – Schalke: Heftiger Star-Rückschlag

Endlich ist die Länderspielpause beendet, die bei vielen Fans ein Dorn im Auge ist. Umso größer ist jetzt die Freude, dass es mit der 2. Liga weitergeht – und dabei kommt es zu einem Spitzenspiel: Hannover 96 empfängt den FC Schalke 04 am Freitag (17. Oktober, 18.30 Uhr).

Für Hannover 96 gibt es vor der Partie gegen den FC Schalke 04 aber bittere Nachrichten. Die Verletzung eines Spielers ist heftiger als gedacht, weshalb er den Niedersachsen noch mehrere Wochen fehlen wird.

Hannover – Schalke: Heftiger Rückschlag für 96-Profi

Schon seit Ende September fehlt er Hannover 96, wird auch gegen Schalke 04 und weitere Gegner fehlen. Die Knieverletzung von Benedikt Pichler ist laut der „Bild“ wohl noch schlimmer als gedacht. Bei der Verletzung haben neben dem Band auch der Meniskus Schaden genommen.

Es ist noch unklar, wie lange der Österreicher den Hannoveranern fehlen wird. Der 28-Jährige wird konservativ behandelt. Aktuell kann er nicht einmal das Lauftraining absolvieren. Dem Bericht nach gehen die Ärzte davon aus, dass der Neuzugang wohl erst Mitte November zurückkehren wird.

Dabei klangen die Worte von Cheftrainer Christian Titz vor einigen Wochen noch zuversichtlich. „Er ist grundsätzlich in einem guten Verlauf“, sagte der Coach. Allerdings betonte er: „Das wird noch dauern. Wenn er jetzt das erste Mal wieder im läuferischen Bereich arbeiten kann, dann braucht es auch noch eine gewisse Zeit, bis er wieder fit für die Spiele ist. Man weiß nie, ob es im Verlauf noch einmal zu Rückschlägen kommt, aber ich glaube schon, dass er vor der Winterpause zurückkehren könnte.“

Pichler-Rückkehr unbekannt

So muss Hannover 96 also die kommenden Spiele erstmal ohne den Stürmer auskommen. In den sieben Pflichtspielen zuvor erzielte er einen Treffer. Gegen Schalke 04 werden aber noch einige weitere Spieler fehlen: Maik Nawrocki, Ime Okon und die beiden Talente Taycan Kurt sowie Denis Husser.

Bei den Königsblauen hat sich die Personallage etwas beruhigt. Max Grüger ist nach seinem Fußbruch wieder zurück im Mannschaftstraining, Peter Remmert macht Teile mit. Wichtig für S04: Nikola Katic und Moussa Sylla sind von ihren Nationalteams gesund zurück. Neben Timo Becker wird auch wohl Christian Gomis gegen Hannover ausfallen. Tomas Kalas arbeitet an seinem Comeback.