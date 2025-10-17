Hannover – Schalke: DFB-Entscheidung ist offiziell! Fans schrecken auf

Die Länderspielpause ist endlich vorbei: Darauf haben die Fans des FC Schalke 04 hingefiebert. Schließlich lief es vor der Unterbrechung prächtig: Drei Siege in Folge konnten die Knappen feiern. Gegen Hannover 96 soll es am Freitag (17. Oktober, 18.30 Uhr) erfolgreich weitergehen.

Doch kurz vor dem Spiel in Hannover gibt es ein paar Sorgen bei einigen Schalke-Fans. Der Grund ist eine Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der hat nämlich den Schiedsrichter für das Topspiel mitgeteilt. Für Königsblau gab es unter ihm keinen einzigen Sieg!

Hannover – Schalke: DFB verkündet Entscheidung

Wer ist dieser Unparteiische, vor dem die Anhänger des FC Schalke 04 so große Sorgen haben? Martin Petersen heißt er. Der Schiedsrichter aus Stuttgart war bei bisher acht Spielen der Knappen im Einsatz. In Hannover wird es das neunte Mal der Fall sein.

Die Bilanz unter ihm ist erschreckend: acht Spiele, sechs Niederlagen, zwei Unentschieden. Bislang konnte S04 also kein einziges Mal gewinnen, wenn Petersen als Unparteiischer eingeteilt wurde.

Etwas positiver sieht es bei den Hannoveranern in den neun Duellen unter Petersen aus: zwei Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen. Auch nicht berauschend, aber immerhin zwei Erfolgserlebnisse gehabt.

Petersen pfeift 96 – S04

Beim Topspiel zwischen Hannover und Schalke werden ihn Robert Wessel und Dominik Schaal als Linienrichter unterstützen. Der vierte Offizielle ist Ben Henry Uhrig. Im Kölner Keller sitzt übrigens Nicolas Winter. Immerhin: Unter ihm als VAR gab es zwei Siege für Königsblau: 2:1 gegen Bochum und 1:0 gegen Fürth.

Die Knappen werden sich allerdings nicht von der Schiri-Wahl beeinflussen lassen und ihr Spiel machen. Das Team von Trainer Miron Muslic will den vierten Sieg in Folge einfahren und sich in der oberen Tabellenhälfte weiter festigen. Bei einem Erfolg winkt sogar für zwei Nächte die Tabellenführung.