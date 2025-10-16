Bittere News! Hannover muss für das Schalke-Spiel zittern

Das ist dann eben der Nachteil der Länderspiele: weite Reisen, Verletzungsgefahr und oft eine späte Rückkehr. Beim FC Schalke 04 hatte man diese Sorgen nicht, denn Moussa Sylla, Nikola Katic und Vitalie Becker sind früh zurückgekehrt. Hannover 96 dagegen muss jetzt zittern.

Zwei Nationalspieler sind erst sehr spät nach Hannover zurückgekehrt und könnten aufgrund der weiten Reise und der Länderspieleinsätze gegen Schalke 04 am Freitag (17. Oktober, 18.30 Uhr) ausfallen, wie Trainer Christian Titz bekanntgegeben hat.

Hannover drohen zwei Ausfälle gegen Schalke

Deshalb sind die Länderspiele bei vielen Fans unbeliebt. Nicht nur können sich die Spieler verletzen oder angeschlagen zurückkehren, auch sind die meisten von ihnen nach den Einsätzen und der Rückreise müde. So ist es jetzt beispielsweise bei der Partie Hannover – Schalke der Fall.

Auch interessant: Er hat Schalke abgesagt: Hannover-Neuzugang packt jetzt aus

Das Topspiel der beiden Traditionsvereine könnten Noel Aseko und Husseyn Chakroun womöglich verpassen. „Wir haben uns heute länger mit beiden ausgetauscht. Es ist für beide erst zweite Tag nach ihrem Länderspieleinsatz. Beide sind noch etwas erschöpft und werden regenerativ behandelt. Eine Entscheidung über ihre Einsatzfähigkeit treffen wir morgen“, sagte 96-Coach Christian Titz am Donnerstag (16. Oktober) auf der Pressekonferenz.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bayern-Leihgabe Aseko war noch am Dienstag mit Deutschlands U21 gegen Nordirland (2:1) im Einsatz. Wenige Tage zuvor spielten die DFB-Junioren noch gegen Griechenland (2:3). In beiden Spielen wurde der defensive Mittelfeldspieler eingesetzt und spät in der 2. Halbzeit ausgewechselt.

S04 ohne Nationalspieler-Sorgen

Eine noch weitere Reise hatte Hannover-Linksaußen Chakroun, der für den Libanon in der Asian-Cup-Qualifikation gefordert war. So richtig ausruhen konnte der Nationalspieler sich nicht. Deshalb werden die 96er jetzt um ihre Einsätze gegen Schalke bangen. Für Titz sind beide wichtige Spieler, weshalb Ausfälle besonders bitter wären. Es könnte auch möglich sein, dass beide von der Bank aus kommen werden.

Mehr Nachrichten für dich:

Bei den Königsblauen hat man diese Sorgen glücklicherweise nicht gehabt. Katic, Sylla und Becker kehrten früh nach Gelsenkirchen zurück, trainierten mit der Mannschaft und sind für Trainer Miron Muslic einsatzbereit.