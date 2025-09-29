Desaster für Schalke-Leihgabe! Sein Trainer hat genug gesehen

Als sein Abgang verkündet wurde, waren viele Fans des FC Schalke 04 gar nicht begeistert. Schließlich gehört er zu den wenigen Spielern im Kader, die es fußballerisch draufhaben. Doch Cheftrainer Miron Muslic hatte keine Verwendung für ihn. Deshalb wurde Ilyes Hamache an den SC Amiens verliehen.

Dort kommt die Schalke-Leihgabe öfters zum Einsatz, erlebte jetzt aber eine mehr als nur bittere Woche. Zweimal stand er in der Startelf, zweimal gingen er und seine Teamkollegen als Verlierer vom Platz. Am Wochenende wurde es besonders brutal.

Schalke-Leihgabe Hamache erlebt Klatsche

Während der FC Schalke 04 einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Greuther Fürth feierte, war Ilyes Hamache in der zweiten französischen Liga am Boden. Die ersten beiden Spiele mit dem SC Amiens liefen noch ordentlich (0:0 und 3:0-Sieg). Danach gab es allerdings zwei Pleiten.

Ausgerechnet in den beiden Spielen stand der 22-Jährige auch in der Startelf. Erst bei der 0:1-Niederlage gegen Saint-Etienne und wenige Tage später, am vergangenen Wochenende, dann auch noch gegen USL Dunkerque – und diese Pleite hatte es in sich.

Nach 45 Minuten lag Hamache mit seinem Team bereits 0:4(!) zurück. Nur Borussia Mönchengladbach traf es mit 0:5 gegen Eintracht Frankfurt heftiger. Wie reagiert man da als Trainer? Richtig. Man nimmt gleich mehrere Wechsel in der Halbzeit vor. Und hier traf es Hamache übel.

Hamache zur Halbzeit raus

Sein Trainer Omar Daf wechselte die Leihgabe des FC Schalke 04 aus, hatte genug von ihm gesehen – beziehungsweise nicht gesehen. Denn Hamache konnte in der Offensive genauso wenige Akzente setzen, wie seine Teamkollegen. Mit zwei weiteren Mitspielern blieb der junge Franzose in der Halbzeit.

Viel besser wurde es nicht, allerdings auch nicht schlechter. Zwei Gegentore kassierte Amiens noch, erzielte aber selbst zwei Tore. Die 2:6-Klatsche ist dennoch ein harter Rückschlag für den Traditionsverein, der nun in der unteren Tabellenhälfte angekommen ist.

Auch die Schalker Bosse schauen genau auf die Situation: Amiens hat sich eine Kaufoption für Hamache gesichert. Bei solchen Leistungen und schwachen Ergebnissen wird diese wohl kaum gezogen werden, wenn es so weitergehen sollte.