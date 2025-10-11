Schalke-Leihgabe heftig in der Kritik – sogar die Fans wollen ihn nicht mehr

Bei einigen Neuzugängen mussten auch mehrere Spieler den FC Schalke 04 verlassen. Viele dauerhaft, manche Profis wurden auf Leihbasis abgegeben. Bei ihren Leihklubs sollen sie Spielpraxis sammeln und gegebenenfalls dann fest verpflichtet werden, falls solche Abmachungen getroffen wurden.

Das ist beispielsweise bei Ilyes Hamache der Fall, der an den SC Amiens in die zweite französische Liga verliehen wurde. Der FC Schalke 04 erhoffte sich, dass der junge Offensivspieler dort aufblüht und dann vom Verein abgekauft wird. Nach einigen Wochen sieht das allerdings überhaupt nicht gut aus.

Schalke: Hamache enttäuscht in Frankreich

Als er geholt wurde, jubelten viele Teile des FC Schalke 04. Denn mit Ilyes Hamache kam ein dribbelstarker Offensivspieler, der das Spiel der Königsblauen beleben sollte. Das ist dem 22-Jährigen in der vergangenen Spielzeit nur teilweise gelungen. Elf Pflichtspiele hatte Hamache nur absolviert. Unter allen drei Trainern – Karel Geraerts, Kees van Wonderen und Jakob Fimpel – hatte er überhaupt keine Chance.

Und auch, als Miron Muslic verpflichtet wurde, ging es für Hamache bitter weiter. Er stand teilweise nicht mal mehr im Kader der Schalker. So blieb ihm nur ein Ausweg: eine Leihe. Der SC Amiens einigte sich mit S04, Hamache ging in die zweite französische Liga. Dort sollte er aufblühen und endlich zeigen, was er drauf hat.

Doch nach einigen Wochen ist man auch in Amiens nicht begeistert vom Youngster. Hamache stand bisher in zwei Partien in der Startelf, kam sonst immer nur von der Bank. So richtig überzeugen konnte er nicht. Selbst die Fans haben jetzt genug von ihm gesehen.

Fans wollen Hamache nicht mehr

In den sozialen Netzwerken gibt es nämlich deutliche Kritik an der Schalke-Leihgabe: „Hamache hat große Probleme, den Ball abzugeben und an seine Mitspieler weiterzuspielen. Er hat jedes Mal nur eine Option: sich mit dem Ball durchzusetzen, was nie zu IRGENDETWAS führt“, schreibt ein Anhänger beispielsweise über den jungen Franzosen mit algerischen Wurzeln. Ein Amiens-Anhänger geht sogar noch weiter: „Hamache ist Scheiße, das haben uns sogar die Deutschen gesagt!“

Das alles sind Reaktionen nach der dritten Niederlage von Amiens in Folge. In der Tabelle steht der Hamache-Klub auf Platz 13, hat nur noch einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Auf einen direkten Abstiegsplatz sind es nur noch drei Punkte. Es wird immer brenzliger.

Und auch der FC Schalke 04 schaut ganz genau hin. Enttäuscht Hamache so weiter, wird Amiens wohl die Kaufoption nicht ziehen, die man für die Leihe vereinbart hatte. Somit würde Hamache im kommenden Sommer nach Gelsenkirchen zurückkehren.