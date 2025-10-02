Bittere Muslic-News! Schalke in Bielefeld ohne Neuzugang

Geht es für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga erfolgreich weiter? Die Königsblauen wollen sich nämlich mit einem weiteren Sieg in die Länderspielpause verabschieden. Am Sonntag (5. Oktober, 13 Uhr) gastieren die Knappen bei Arminia Bielefeld.

Für das Duell muss Schalke auf einen Neuzugang verzichten. Cheftrainer Miron Muslic verkündet, dass der Revierklub ohne Stürmer Christian Gomis in Bielefeld auskommen muss.

Schalke 04 in Bielefeld ohne Neuzugang

Die Personallage beim FC Schalke 04 wird immer bitterer. Nachdem bereits bekannt wurde, dass Timo Becker mehrere Wochen aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung stehen wird, gibt es nun den nächsten Ausfall. Christian Gomis wird ebenfalls die Reise nach Bielefeld nicht antreten. Er hat sich eine kleine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Auch interessant: Schalke 04: Sie machen es erneut! Irre Fan-Invasion steht bevor

„Klar tut uns das weh. Aber wir jammern nicht, wir schauen nach Lösungen. Das war auch schon so im ersten Training, als Kenan Karaman als unser Kapitän für Wochen ausgefallen. Über die Saison balanciert sich so etwas aus. Die Lösung ist wie immer in unserem Kader“, sagt Miron Muslic dazu.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit reihen sich Gomis und Becker zu Emil Höjlund, Peter Remmert (beide Aufbautraining) und Tomas Kalas (Knieverletzung) ein, die ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Noch mehr Ausfälle können die Schalker und Miron Muslic nicht gebrauchen.

Auch Arminia mit Personalsorgen

Aber nicht nur Schalke hat einige Ausfälle zu beklagen. Bei Arminia Bielefeld ist die Personalsituation sogar nicht angespannter. Marvin Mehlem ist aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt, Stefano Russo wird mehrere Wochen verletzt ausfallen, Tim Handwerker und Noah Sarenren Bazee.

Mehr Nachrichten für dich:

Ein Einsatz von Thaddäus-Monju Momuluh hängt noch auf der Kippe, da müssen die Bielefelder hoffen, dass er rechtzeitig fit wird für das Spiel gegen die Schalker. Keine optimale Vorbereitung für die Arminia. Ob die vielen Ausfälle der DSC-Leistungsträger ein Vorteil für S04 sein wird?