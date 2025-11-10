Abgang wird konkreter! Schnappt Schalke bei diesem Bundesliga-Star zu?

Der Winter rückt immer näher – und das bedeutet für die Fußballvereine: Das Winter-Transferfenster öffnet. Ab dem neuen Jahr haben der FC Schalke 04 und die anderen Klubs die Möglichkeit, für die Rückrunde einige Verstärkungen zu holen.

Und das wird der FC Schalke auch sicher tun. Auf einigen Positionen müssen neue Spieler her, damit Cheftrainer Miron Muslic auch bei schwierigen personellen Lagen eine gute Mannschaft aufstellen kann. Dabei könnte jetzt ein Bundesliga-Stürmer interessant werden.

Hat Schalke diesen Bundesliga-Star im Visier?

Denn besonders in der Offensive könnte der FC Schalke 04 noch einen guten Spieler gebrauchen, der in entscheidenden Momenten wichtig sein könnte. Kenan Karaman und Moussa Sylla hätten wohl ebenfalls nichts dagegen, wenn ein weiterer Unterschiedsspieler im Kader dabei wäre.

Auch interessant: DFL macht Verkündung offiziell! Jetzt wissen die Schalke-Fans Bescheid

Und hier könnte Robert Glatzel eine Option sein. Gerüchte um einen Abschied im Winter gibt es schon seit mehreren Wochen. Laut „Sky“ liegen auch schon erste Anfragen für den Angreifer des Hamburger SV vor. Er und sein Berater schauen sich den Markt ganz genau an, heißt es weiter.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gehört da etwa auch Schalke zu den Interessenten? DER WESTEN hat es bereits vor Kurzem für möglich gehalten, dass Frank Baumann und Co. sich die Situation des Stürmers ganz genau anschauen könnten (hier mehr dazu).

Leihe oder fester Transfer?

Sollte der FC Schalke 04 tatsächlich auch eine Anfrage rausgeschickt haben, würde sich eine weitere Frage stellen: Würde Glatzel dann per Leihe bis zum Saisonende kommen oder als fester Transfer? Beim HSV hat der 31-Jährige noch einen Vertrag bis 2027. Es müsste also definitiv eine Ablösesumme gezahlt werden.

Mehr Nachrichten für dich:

Dass Glatzel die 2. Bundesliga bestens kennt, hat er bereits mit dem Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Heidenheim unter Beweis gestellt. In 189 Spielen erzielte er 94 Treffer. Zudem bereitete er weitere 24 Tore vor. Ein echter Torjäger, der für jede Mannschaft eine Verstärkung wäre. Ob er am Ende tatsächlich zu den Königsblauen wechseln wird?