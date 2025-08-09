Ex-Schalke-Star am Boden zerstört: Es ist ein Horror-Spiel zum Vergessen

Einst holte ihn der FC Schalke 04 für zehn Millionen Euro – eine Summe, die bei den Königsblauen aktuell nur auf der Spielekonsole möglich sein dürfte. Bei den Knappen konnte er aber nicht überzeugen. Auch die Stationen danach brachten ihm kein Glück. Mittlerweile ist er in der 3. Liga angekommen.

Die Rede ist von Johannes Geis, der 2015 nach Schalke wechselte, aber nie richtig Fuß fassen konnte. Nach seinem Abschied 2019 folgten noch zahlreiche Wechsel. Jetzt steht er beim 1. FC Schweinfurt unter Vertrag. Der Saisonstart ist für Geis und den Drittliga-Aufsteiger mehr als nur unglücklich gelaufen.

Ex-Schalke-Star Geis erlebt Horror-Abend

Johannes Geis reiht sich definitiv in die Schalke-Transfers ein, die den Erwartungen nicht ansatzweise gerecht werden konnten. Damals warfen die S04-Verantwortlichen das Geld förmlich um sich, doch kaum ein Neuzugang überzeugte. Auch Geis nicht, der anschließend an Sevilla ausgeliehen wurde und 2018 endgültig nach Köln wechselte.

Über Stationen in Nürnberg und Unterhaching zog es ihn in diesem Sommer zum 1. FC Schweinfurt. Der Drittliga-Aufsteiger wird ohnehin eine schwierige Saison erleben, umso bitterer war jetzt der Saisonstart. Am 1. Spieltag gab es gegen Viktoria Köln eine unglückliche 0:2-Niederlage, jetzt gibt es eine Woche später die zweite Pleite.

Geis und Co. empfingen Energie Cottbus. Der einstige Bundesligist gehört zu den Favoriten auf den Aufstieg und war auch die deutlich bessere Mannschaft gegen Schweinfurt. Doch der Ball wollte einfach nicht rein. Erst in der Schlussphase wurde es einfacher – auch dank der Mithilfe von Geis.

Erst Platzverweis, dann doppelter Last-Minute-Nackenschlag

In der 67. Minute flog der Ex-Schalke-Star vom Platz. Als wäre das für die Schweinfurter, die sich bis dahin solide geschlagen hatten, nicht schon heftig genug gewesen, kam noch der nächste Platzverweis von Michael Dellinger dazu. Die restliche Spielzeit musste der Aufsteiger gegen Cottbus also mit zwei Mann weniger bestreiten.

94 Minuten hat es bestens geklappt. Doch dann ging Cottbus durch Tim Campulka in Führung. Drei Minuten später machte Can Moustfa endgültig alles klar. Geis musste machtlos zusehen, wie seine Teamkollegen eine mehr als nur bittere Niederlage kassierten.

So ist der Saisonstart jetzt komplett in die Hose gegangen, Schweinfurt steht mit null Punkten auf Rang 20. Am 3. Spieltag geht es zum Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg – ohne Geis, der seine Sperre absitzen muss.