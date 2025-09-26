Trotz Dominanz gegen Fürth – ER bereitet Schalke weiter Sorgen

Der Heimsieg gegen Greuther Fürth markiert den nächsten Meilenstein in der Entwicklung des „neuen Schalke“. Die beste Offensive der Liga hielt die Mannschaft von Miron Muslic über das (fast) komplette Spiel in Schach, ließ kaum Chancen zu und gewann verdient mit 1:0.

Dass dieses Ergebnis nicht höher ausgefallen ist, sollte wiederum Grund zur Sorge sein. Denn ein besser platzierter Kopfball vom Fürther Philipp Ziereis in der letzten Spielminute hätte gereicht, um große Ernüchterung über Schalke zu bringen.

Schalke mit schlechter Chancenverwertung

Viel Konjunktiv und dennoch muss die Frage gestellt werden, warum aus 24 Torschüssen nur einer im Netz des Kleeblatts zappelte. Bezeichnend, dass es einen beeindruckenden Abschluss des eingewechselten Finn Porath benötigt, um den Siegtreffer für Königsblau zu erzielen.

+++180-Grad-Wende von Muslic bei S04+++

Und leider steht Moussa Sylla wieder exemplarisch für eine schwache Chancenverwertung der Schalker Offensive. In der 86. Spielminute machte der Malier Platz für Felipe Sanchez. Rund zehn Minuten zuvor hätte Sylla bereits zur 1:0-Führung treffen müssen, als er frei vor Pelle Boevink im Sechzehner zum Abschluss kommt und den Fürther Schlussmann viel zu zentral anschießt. Nur eine Szene, die exemplarisch für das Schalker Offensivspiel steht.

Sylla und Gomis hinter den Erwartungen

Zwar spielten die Knappen beherzt nach vorne und kreierten so zahlreiche gefährliche Situationen im und um den Sechzehner der Fürther. Doch es fehlte die letzte Kaltschnäuzigkeit. Abschlüsse verfehlten oft ihr Ziel oder der letzte Pass vorm Tor landete beim Gegner. Noch in der letzten Saison galt Sylla als offensive Lebensversicherung in Gelsenkirchen.

Davon ist der 25-Jährige aktuell weit entfernt. Obwohl er diese Rolle auf Schalke aktuell dank Muslics starker Taktik nicht einnehmen muss, damit der Verein erfolgreich ist. Langfristig müssen beide Schalker Spitzen allerdings gefährlicher werden. Denn auch Christian Gomis wartet noch auf seinen ersten Treffer im königsblauen Trikot.