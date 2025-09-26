Schalke kann auch anders – Muslics Kritiker verstummen nach Sieg gegen Fürth

Defensive. Zweikämpfe. Malocher-Fußball. Miron Muslics Vision auf Schalke zeichnete sich bereits vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth (1:0) klar ab. Doch am Freitagabend (26. September) kam die stärkste Offensive der zweiten Bundesliga in die Arena auf Schalke. Also ist Beton anrühren angesagt?

Von wegen! Muslics Knappen zeigten einen mehr als engagierten Auftritt, gaben über 98 Minuten den Ton in der Arena an und ließen die starke Fürther Offensive erst gar nicht ins Spiel kommen. Schalke getreu nach dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. Und diese mutige Herangehensweise sollte Früchte tragen.

Schalke dominiert Fürth

Die Hausherren schossen 24 Mal auf das gegnerische Tor, während Fürth sich abmühte. Gerade einmal sieben Torschüsse gab das Kleeblatt ab, ohne bis zur Nachspielzeit wirklich große Gefahr auszustrahlen. Auch die stets beliebten xGoals-Werte sprechen Bände. 2,24 zu 0,28 stehen in der Statistik des „Kicker“ zu Buche. Muslic dürfte das weiter Rückenwind geben, auch wenn das Spiel in letzter Sekunde noch hätte kippen können.

Zuletzt musste sich der Schalker Coach vereinzelt Kritik aufgrund mangelnder Spielfreude und offensiver Kreativität in seinem Spiel gefallen lassen. Davon war heute nichts zu sehen. S04 dominierte mit offensiver Auslegung und Spielfreude. Und das kommt bei den königsblauen Anhängern richtig gut an.

„Miron Muslic ole“

So überschallten „Miron-Muslic-Ole“ Sprechchöre der blauweißen Fans dessen Interview bei „Sky“ nach dem Spiel. Doch Muslic bleibt fokussiert und gibt das Lob weiter an seinen Staff.

„Diesen Giganten kannst du alleine nicht tragen“, betont der Schalker Trainer. Dennoch steht Muslic als Figur symbolisch für einen Aufschwung in Gelsenkirchen. Und auch die letzten seiner Kritiker dürften mittlerweile verstummt sein.