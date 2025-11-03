Schalke 04: Aus und vorbei! Aufstiegsheld beendet seine Karriere

Als der FC Schalke 04 in der Zweitliga-Saison 2021/22 aufgestiegen war, gab es einige Helden bei den Königsblauen. Neben Simon Terodde und Rodrigo Zalazar war in einer chaotischen Torwart-Saison auch noch Martin Fraisl.

Der Torhüter hatte auch einen Anteil daran, dass der FC Schalke 04 zum Endspurt den Hammer schaffte. Jetzt hat Fraisl mit 32 Jahren sein Karriereende verkündet. Neben den Fans hat auch der S04 sich vom ehemaligen Keeper verabschiedet.

Schalke 04: Fraisl verkündet Karriereende

„Heute endet ein Kapitel, das mein ganzes Leben geprägt hat. Ich beende mit dem heutigen Tag meine aktive Fußballkarriere“, schreibt der Ex-Schalke-Torwart in den sozialen Medien. Der Einstieg zeigt, dass der Abschied aus dem Profifußball ihm alles andere als leicht fällt. Denn Fraisl lebte jeden Tag für den Fußball – für seinen großen Traum, wie er selbst schreibt.

Auch interessant: Drama bei Darmstadt – Schalke garantiert: Bachmann macht klare Ansage

Seine Geschichte klingt wie ein Fußballmärchen. Gestartet in den Niederungen des Sports, ohne Namen, ohne Ruhm – nur mit unbändigem Willen. Mit 22 Jahren wurde Fraisl spät, aber verdient, Profi. Er kämpfte sich Schritt für Schritt nach oben und erfüllte sich schließlich in Gelsenkirchen seinen größten Traum: den Aufstieg mit Schalke 04 in die Bundesliga – als Nummer eins vor 60.000 Fans.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Danach verließ er S04 und wechselte zu Arminia Bielefeld. Dort durchlebte er emotionale Höhen und schmerzhafte Tiefen. „Bis heute tut der Abstieg weh“, gesteht er. Doch diese Erlebnisse machten ihn zu dem, der er heute ist – dankbar, reflektiert und stolz. Beim dänischen Klub FC Midtjylland wurde er in der Saison 2023/24 Meister.

S04, Reisen, Liebe und Dankbarkeit

Fraisl blickt auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurück. Er spielte in sechs Ländern, lernte neue Kulturen kennen, sammelte Erinnerungen, die ihm keiner nehmen kann. Der Fußball war für ihn nie nur ein Beruf – er war sein Leben, erklärt der Ex-Schalke-Keeper. Doch das größte Geschenk war für ihn nicht ein Pokal, sondern seine Frau Michaela.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ohne sie hätte ich diesen Weg niemals geschafft“, schreibt Fraisl rührend. Sie begleitete ihn durch alle Stationen – von Schalke über Dänemark bis in die Türkei. Sie war sein Zuhause, egal, wohin es ihn verschlug.

Mehr Nachrichten für dich:

Unter den vielen Gratulanten ist auch der FC Schalke: „Gratulation zu einer großartigen Karriere und danke für die schönen Momente, die du uns beschert hast. Wir wünschen dir nur das Beste für die Zukunft. Glück auf!“, schreibt der Revierklub in den Kommentaren auf seinem Instagram-Post.