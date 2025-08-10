Schalke ist baff: Konkurrent gelingt Hammer-Transfer

Timo Becker, Nikola Katic, Soufiane El-Faouzi und Hasan Kurucay: Das sind die vier Neuzugänge des FC Schalke 04 in diesem Sommer. Dabei wird es aber nicht bleiben. Königsblau wird sich noch auf dem Transfermarkt verstärken, bevor das Fenster sich am 1. September schließt.

Deutlich eindrucksvoller haben die Konkurrenten aus der 2. Bundesliga zugeschlagen. Bei einigen Vereinen kann man da schon ruhig von Königstransfers sprechen. In diese Kategorie geht jetzt auch Fortuna Düsseldorf rein. Schalke 04 schaut da nur neidisch hin.

Schalke-Konkurrent gelingt Mega-Transfer

Sportvorstand Frank Baumann hat gerade mit den anderen Schalke-Verantwortlichen viel zu tun. Der Kader von Trainer Miron Muslic steht noch lange nicht. Einige Spieler müssen den Verein verlassen, damit weitere Transfers getätigt werden können. So soll beispielsweise ein linker Außenverteidiger kommen, wenn Anton Donkor geht, und auch ein neuer Angreifer soll her. Hier wird Pape Meissa Ba den S04 schon bald verlassen.

Es ist also alles nur eine Frage der Zeit. Die königsblauen Anhänger müssen sich gedulden – wie es schon in den vergangenen Jahren immer wieder der Fall war. Kurz vor dem Ende des Transferfensters könnte es also wieder spannend werden. Umso neidischer schauen die S04-Anhänger auf die Konkurrenten der 2. Bundesliga.

So beispielsweise bei Fortuna Düsseldorf. Der NRW-Rivale hat sich jetzt nach dem 1. Spieltag mit einem Hammer-Neuzugang verstärkt. Der zehnte Transfer in diesem Sommer heißt Florent Muslija, der vom SC Freiburg für die laufende Spielzeit ausgeliehen wird. Darüber hinaus haben sich die Düsseldorfer eine Kaufoption gesichert.

Neidischer Blick zur Konkurrenz

Die 2. Bundesliga kennt Muslija bestens. Jahrelang spielte er für Hannover 96 und den SC Paderborn. Dort machte der offensive Mittelfeldspieler mit ganz starken Leistungen auf sich aufmerksam. 2024 folgte der Wechsel zum SC Freiburg, wo er allerdings wenig Spielzeit bekam. Jetzt soll es beim Schalke-Konkurrenten besser laufen.

Zum direkten Aufeinandertreffen mit S04 wird es im Dezember kommen. Bis dahin wird sich zeigen, ob Muslija bei den Düsseldorfern tatsächlich ein Königstransfer ist. Aber auch die Schalker könnten einen interessanten Spieler aus der Bundesliga holen. Demnach sollen die Knappen an HSV-Profi Laszlo Benes dran sein. Mehr Infos in unserem Transferticker.