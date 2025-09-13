Wie geht es Schalke finanziell? Rühl-Hamers mahnt: „Noch nicht alle Hausaufgaben gemacht“

Stabile Defensive. Klare Handschrift des Trainerteams. Und bereits neun Punkte auf dem Konto. Auf Schalke dürfte man mit dem sportlichen Start in diese noch junge Saison sehr zufrieden sein. Doch nicht erst seit diesem Sommer geistert ein weiteres Sorgenkind über dem S04: die finanzielle Notsituation. Immer da und doch selbst für die eingefleischtesten Fans nicht direkt einsehbar. Also, wie ist es um den „Pleiteklub“ bestellt?

Ähnlich wie auf dem Platz konnte Schalke hier „das ein oder andere bereits schaffen“, erklärt Christina Rühl-Hamers, Finanzchefin beim S04. Erst am Freitag (5. September) gab der Verein offiziell die langfristige Vertragsverlängerung des Vorstandsmitgliedes bekannt (mehr dazu hier). Auch dank Rühl-Hamers Einwirken gelang es dem Verein, „die Gesamtverbindlichkeiten von rund 238 Millionen Euro (30. Juni 2021) auf 150 Millionen Euro (31. Dezember 2024) zu senken“. Doch die Expertin mahnt.

Herausforderungen auf Schalke

Sie selbst habe immer betont, dass es noch ein langer Weg zu gehen sein werde. Daher sind jetzt „noch nicht alle Hausaufgaben gemacht“ und man habe „noch die ein oder andere Herausforderung zu meistern“. Diese Herausforderungen zeigten sich in diesem Sommer sehr deutlich. Penibel musste S04 auf die Balance zwischen Neueinkäufen und Einnahmen durch abgegebene Spieler blicken – mit Erfolg.

Die Finanzvorlagen der DFL kann der Verein wohl in dieser Saison erfüllen und die neu geholten Spieler sorgen im Team für einen merklichen qualitativen Unterschied im Vergleich zur vergangenen Saison. So wählt auch Rühl-Hamers eine optimistische Prognose: „Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels, aber es muss noch größer werden“.

Finanzielle und sportliche Stabilität

Auf Schalke ist man auf dem richtigen Weg – im Hinblick auf sportliche und finanzielle Stabilität. Doch mehr auch nicht. Die Mannschaft wirkt gefestigter und kann zählbare Erfolge feiern und die jahrelang angehäuften Verbindlichkeiten schrumpfen allmählich.

Dass es sich hierbei um einen Prozess handelt, der auf Langfristigkeit angelehnt sein muss, scheint den verantwortlichen Personen auf Schalke bewusst zu sein. Daher ist Rühl-Hamers optimistischer, aber auch mahnender Ton weiterhin mehr als angebracht.