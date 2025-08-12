Ex-Schalke-Star mittlerweile in Schwarzgelb – Transfer offiziell bestätigt

Für diesen Ex-Schalker ist es bereits der zehnte Klub seiner aktiven Profikarriere. Seine Zeit bei den Königsblauen durchzogen leider mehrere Leihen, wodurch er auf Schalke nie wirklich Fuß fassen konnte. Nun zieht es den ehemaligen deutschen Nationalspieler in die Niederlande.

Ablösefrei schließt sich Lewis Holtby NAC Breda an – oder auch die Schwarzgelben genannt. Denn der Verein aus der Eredivisie teilt sich die kennzeichnenden Vereinsfarben mit dem großen Schalke-Rivalen aus Dortmund. Gegen den Holtby ironischerweise sein (Stand jetzt) letztes Bundesligaspiel absolvierte.

Ex-Schalker kommt ablösefrei aus Kiel

Inzwischen sucht der Mittelfeldroutinier also sein Glück in der ersten niederländischen Liga. Holtbys Vertrag bei Holstein Kiel lief im Sommer aus, wodurch Breda den 34-Jährigen ablösefrei verpflichten konnte. Das gab der Verein am Montag (11. August) voller Vorfreude offiziell bekannt.

„Mit Lewis bereichern wir unseren Kader um viel Erfahrung. Wir haben uns in unseren Gesprächen sofort gut verstanden, auch weil er ein echter Enthusiast und Publikumsliebling ist“, erklärte der Technische Direktor von NAC Breda Peter Maas. In Kiel konnte Holtby zuletzt noch regelmäßige Spielminuten in der Bundesliga sammeln, beendete die Saison allerdings mit einem Dämpfer.

Holtby bereichert Breda

Auch wenn es am Ende nicht zum Klassenerhalt für die Störche reichen sollte. Holtby kann sicher auch in der kommenden Saison in Schwarzgelb die niederländische Liga bei NAC Breda bereichern.

Für Schalke richtet sich der Blick währenddessen auf das eigene Programm. Im DFB-Pokal geht es nach Leipzig (17. August, 15.30 Uhr).