Personalkrise spitzt sich zu! Schalke 04 verkündet nächste Ausfälle

Es ist mittlerweile wie verhext! Als wären die Personalprobleme in den vergangenen Jahren nicht schon heftig gewesen, trifft es den FC Schalke 04 auch in dieser Saison wieder gewaltig.

Zuletzt musste Cheftrainer Miron Muslic schon ein wenig improvisieren, jetzt verkündet der FC Schalke 04 die nächsten beiden Ausfälle – und das zum Testspiel bei Twente Enschede am Donnerstag (13. November).

Schalke 04 verkündet nächste Ausfälle

Mit den ganzen Ausfällen, die der FC Schalke 04 aktuell hat, könnte man sogar eine zweite Mannschaft aufstellen. Mit Amin Younes, Timo Becker, Tomas Kalas, Christopher-Antwi-Adjei, Janik Bachmann, Zaid Tchibara, Emil Höjlund, Christian Gomis, Bryan Lasme und Finn Porath fallen schon zehn Spieler aus.

Wie die Königsblauen vor dem Testspiel bei Twente Enschede mitteilten, werden nun auch wieder Peter Remmert und Anton Donkor bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Remmert hat sich beim Aufwärmen gegen Elversberg (1:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Bei Donkor handelt es sich um eine Sprunggelenksverletzung, er wird nun wochenlang ausfallen. Über die genaue Ausfallzeit machte der FC Schalke 04 bei beiden Profis keine Angaben. Läuft es richtig blöd, werden sie in diesem Jahr keine Partien mehr absolvieren.

Hinrunden-Aus für S04-Profis?

Dabei feierte Remmert erst vor Kurzem sein Comeback für den FC Schalke 04, als er in Karlsruhe eingewechselt wurde. Der Stürmer verletzte sich schon am 2. Spieltag in Kaiserslautern und stand seitdem nicht mehr zur Verfügung. Jetzt also der nächste bittere Rückschlag für ihn.

Auch für Donkor ist es mehr als nur bitter. Der 28-Jährige bekam zuletzt eine erste Chance unter Miron Muslic, nachdem er mehrere Wochen nur außen vor war. Und jetzt kommt die Verletzung zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt.

Während die ganzen Ausfälle für viele S04-Talente eine große Chance sein werden, sich unter Beweis zu stellen, sind jetzt die Verantwortlichen gefragt. Im Winter müssen nämlich einige Verstärkungen geholt werden.