Hätte Schalke-Tor nicht zählen dürfen? Elversberg-Coach wütet

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der FC Schalke 04 endlich wieder einen Sieg eingefahren – und er war mehr als nur wichtig. Gegen die SV Elversberg gab es einen knappen 1:0-Erfolg.

Den goldenen Treffer des Tages erzielte Hasan Kurucay schon in der 4. Minute des Spiels. Doch den Schalke-Sieg gibt es nicht ohne Diskussionen. Nach der Partie war Elversberg wütend.

Schalke startet mit Blitztreffer

Alles beginnt mit einem Einwurf von Schalke-Juwel Mika Wallentowitz. Elversbergs Trainer Vincent Wagner protestierte sofort lautstark. Er erklärte, dass es ein falscher Einwurf gewesen sei. Doch der Pfiff blieb aus. Der Einwurf zählte – und leitete wenige Sekunden später die frühe Führung für die Königsblauen durch Hasan Kurucay ein.

Auch interessant: Dämpfer nach Sieg gegen Elversberg: Bittere News für S04

Die Gäste bekamen die Kugel nicht entscheidend geklärt. Mertcan Ayhan nahm den zweiten Ball auf und hob ihn noch einmal hoch in den Strafraum. Moussa Sylla verlängerte per Kopf – und Kurucay stand goldrichtig. Eiskalt drückte er den Ball über die Linie. Die Knappen jubelten.

Elversberg wütet nach Niederlage

Elversbergs Trainer Wagner war nach dem Spiel weiterhin bedient. „Es ging ein falscher Einwurf voraus, das Schiedsrichterteam hat das nicht gesehen“, kritisierte der Coach auf der Pressekonferenz deutlich. Für ihn war klar: Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Schalke indes sah das naturgemäß anders – der Treffer war längst Geschichte.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Erfolg der Gelsenkirchener ist mehr als nur verdient. Die Mannschaft von Cheftrainer Miron Muslic war besser, hatte gute Chancen und ließ hinten kaum etwas zu. Das offensiv gefährlichste Team der 2. Bundesliga war gegen eine stabile S04-Abwehr ziemlich harmlos.

Mehr Nachrichten für dich:

So durften die Schalker nach dem Schlusspfiff nicht nur über drei Punkte jubeln, sondern auch über die vorübergehende Tabellenführung in der 2. Liga. Denn der SC Paderborn kann sich den 1. Platz wieder zurückholen.