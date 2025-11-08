Schalke – Elversberg: S04-Ultras mit klarer Kritik! „Populismus stoppen“

In den vergangenen Wochen standen die Ultras des FC Schalke 04 immer mal wieder im Fokus. Allerdings oft nicht aus schönen Gründen. So gab es einige Schlägereien mit weiteren Chaoten aus Dortmund und Köln (hier mehr dazu). Gegen die SV Elversberg am 12. Spieltag gab es zwar keine hässlichen Szenen, aber dafür Kritik an die Politiker.

Mit einem Riesenbanner bei Schalke – Elversberg wandte sich die UGE deutlich an die Innenminister des Landes. Damit ist die aktive Fanszene aus Gelsenkirchen aber nicht allein. Aus ganz Deutschland gibt es immer wieder laute Stimmung in Richtung der Politiker.

Schalke – Elversberg: Ultras-Kritik an Politiker

„IMK25: Eure eigenen Statistiken zeigen, die Stadien sind sicher. Populismus stoppen!“, steht auf dem Banner der Schalke-Ultras bei der Partie gegen Elversberg, das für alle Zuschauer im Stadion deutlich zu sehen war. Vor dem Spiel veröffentlichten die Fanszenen in Deutschland – denen die UGE auch gehört – übrigens auch ein Schreiben, in dem vor der anstehenden Innenministerkonferenz (IMK) gewarnt wird.

Auch interessant: Abgang wird konkreter! Schnappt Schalke bei diesem Bundesliga-Star zu?

Dort werden die Teilnehmer darüber diskutieren, verschärfte Regeln im Umgang mit dem Stadionbesuch einzuführen. Daher kommt auch die Kritik der zahlreichen Ultra-Szenen aus Deutschland.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Schreiben mahnen die Fans: „Anfang Dezember soll die Schaffung einer bundesweiten Stadionverbotskommission beschlossen werden. Zusätzlich zu den standortgebundenen SV-Kommissionen soll diese Institution die Vergabe des ohnehin rechtsstaatlich höchst fragwürdigen Sanktionsmittels ,Stadionverbot‘ überwachen. Rücknahmen und vorzeitige Aufhebungen der Stadionverbote durch die SV-Kommissionen der einzelnen Standorte könnten zukünftig von oben herab untersagt werden.“

Fans haben große Befürchtungen

Was die Ultras und viele andere Fans fürchten: personalisierte Tickets, KI-gestützte Sicherheitsmaßnahmen rund um die Spieltage und massenhaft neue Stadionverbote ohne Unschuldsvermutung. Auch Pyrotechnik wird bei der Innenministerkonferenz ein Thema sein.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Schreiben heißt es weiter: „Neben der neuen Praxis für Stadionverbote fordern Hardliner aus der Politik und der Polizei weitere Einschnitte in den Stadionalltag. Ein Szenario besteht aus flächendeckenden personalisierten Tickets sowie Gesichtsscannern. Dabei stellen wir nicht nur die Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit infrage, sondern erkennen auch einen klaren Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht aller Stadionbesucher. Wenn alle Fans am Einlass auch noch das letzte Stück Freiheit für den Besuch unseres Volkssports abgeben müssen, steht das im krassen Widerspruch zu unseren Vorstellungen und entbehrt jeglicher Verhältnismäßigkeit.“

Mehr Nachrichten für dich:

Abschließend gibt es auch eine deutliche Warnung: „Doch seid euch gewiss: Sollten sich die Gerüchte erhärten, werden wir uns zum Wohle aller Stadionbesucher für das Fußballstadion als Ort der Freiheit einsetzen und für die Werte unseres Fußballs einstehen!“ Gut möglich also, dass es wieder zahlreiche Proteste der Schalke-Ultras und Co. geben wird.