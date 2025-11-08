Gespenstische Stille bei Schalke – Elversberg: Notfall lässt Arena verstummen

Egal, ob bei Heim- oder Auswärtsspielen: Die Fans des FC Schalke 04 feuern ihre Mannschaft immer lautstark an. So auch bei der Partie gegen die SV Elversberg am 12. Spieltag der 2. Bundesliga.

Doch wie so häufig gibt es auch beunruhigende Momente: Bei der Begegnung zwischen Schalke und Elversberg wurde es in der Veltins-Arena plötzlich mucksmäuschenstill. Eine Atmosphäre, die man eigentlich nur kennt, wenn es Notfälle auf den Rängen gibt. Das war auch dieses Mal leider der Fall gewesen.

Schalke – Elversberg: Notfall auf den Rängen

Der Support der Schalke-Fans war wie immer erstklassig. In der Veltins-Arena sind die Anhänger stets laut, supporten ihre Mannschaft selbst bei Niederlagen – wenn denn die Leistung passt. Aber wie es sich gehört, wird bei Notfällen der Support eingestellt. So wie im Spiel gegen Elversberg.

„Aufgrund eines medizinischen Notfalls auf den Rängen ist der Support beider Fanlager aktuell eingestellt. Wir wünschen alles Gute!“, schreibt der FC Schalke auf X (ehemals Twitter) und macht die Zuschauer darauf aufmerksam, die sich schon fragten, wieso es plötzlich so still im Stadion ist.

Schließlich haben viele nicht mitbekommen, was los war. Sanitäter waren auf der Südtribüne im Einsatz. Was genau passiert war, ist unklar.

Applaus nach wenigen Minuten

Aber nicht nur die Schalke-Fans hatten den Support eingestellt, auch die mitgereisten Anhänger aus Elversberg waren aus Respekt vor der Person beim Einsatz ruhig. Bis es dann nach wenigen Minuten plötzlich viel Applaus gab. Der Notarzteinsatz war wohl beendet. Die Fans waren wieder in gewohnter Manier laut, es gab wieder Fangesänge.

„Der Notarzteinsatz in der Südkurve ist beendet. Wir wünschen eine gute und vollständige Genesung“, schrieb der Revierklub dann wenig später wieder.

Leider haben sich in den vergangenen Jahren Notarzteinsätze gehäuft. Auch beim Pokalspiel des FC Schalke 04 in Darmstadt (0:4) gab es einen Notarzteinsatz, der mehrere Minuten dauerte.