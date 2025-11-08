Bei Schalke – Elversberg ist es passiert! Muslic bleibt keine andere Wahl

Mit der Ausfallliste, die Cheftrainer Miron Muslic hat, könnte er eine weitere Mannschaft in der 2. Bundesliga aufstellen. Ganze 12 Spieler fallen nämlich beim FC Schalke 04 aus. Die meisten davon verletzt, nur Adrian Gantenbein fehlte gegen die SV Elversberg gesperrt.

Und dennoch hat es für den FC Schalke 04 zu einem knappen 1:0-Sieg gegen Elversberg gereicht. Allerdings gab es bei den Königsblauen wieder Sorge um Finn Porath, der ausgewechselt werden musste. Deshalb war Muslic zu einer weiteren Veränderung gezwungen. Dabei kam es zu einem weiteren Saisondebüt, womit wohl kaum jemand gerechnet hätte.

Schalke – Elversberg: Matriciani mit erstem Einsatz

In der aktuellen Saison hatte Cheftrainer Miron Muslic einige Schalke-Spieler gehabt, die in seinen Planungen gar keine Rolle spielten. Doch verletzungsbedingt musste er zuletzt schon Amin Younes und Anton Donkor einsetzen. Gegen die SV Elversberg kam dann noch ein weiterer, fast schon aussortierter Profi dazu.

Auch interessant: Schalke – Elversberg: S04-Ultras mit klarer Kritik! „Populismus stoppen“

Bislang musste er vergeblich auf Einsätze warten, mit ihm wird S04 wohl auch den ablaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Die Rede ist von Henning Matriciani. Aufgrund der vielen Ausfälle durfte er dann tatsächlich gegen Elversberg sein Saisondebüt feiern.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Eigengewächs kam in der Schlussphase für Finn Porath, der nach einem Kopftreffer mit dem Ball nicht mehr weiterspielen konnte. So stand Matriciani tatsächlich erstmals in dieser Spielzeit für das Muslic-Team in einem Pflichtspiel auf dem Platz.

Folgen weitere Einsätze?

Bei seiner Einwechslung wurde Matriciani von den Schalke-Fans lautstark gefeiert. Einige gute Szenen hatte er gegen Elversberg auch noch. In der Nachspielzeit bekam er allerdings auch eine Gelbe Karte für ein Foulspiel. Ob es zu weiteren Einsätzen reichen wird? Solange die Knappen weiter so viele Ausfälle haben, ist es gut möglich, dass Matriciani von Muslic erneut eingesetzt wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Das könnte vermutlich schon nach der Länderspielpause gegen Münster der Fall sein. Zwar kommt der gesperrte Adrian Gantenbein zurück, doch auf der anderen Abwehrseite wird Vitalie Becker fehlen, der sich wiederum seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison geholt hat.