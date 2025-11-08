Dämpfer nach Sieg gegen Elversberg: Bittere News für S04

Reaktion gezeigt, verdient gewonnen: Der FC Schalke 04 holte in der 2. Bundesliga nicht nur drei wichtige Punkte gegen die SV Elversberg, übernimmt auch gleichzeitig die Tabellenführung – zumindest für eine Nacht. Der SC Paderborn könnte wieder auf Platz 1 springen.

Doch so schön die Freude über den Heimsieg war, gab es kurz nach dem Abpfiff schlechte Nachrichten für den FC Schalke 04. Denn der Revierklub ist aus einem Revierderby als Verlierer rausgegangen.

Schalke 04: Bittere News nach Sieg gegen Elversberg

Die Arena jubelte, Miron Muslic atmete auf: Der FC Schalke 04 hat nach zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge (0:4 in Darmstadt, 1:2 in Karlsruhe) eine Reaktion gezeigt und die offensivstärkste Mannschaft der 2. Bundesliga ohne Gegentor besiegt. Gegen die SV Elversberg gab es einen knappen 1:0-Erfolg.

Damit haben die Knappen nach 12 Spielen sagenhafte 27 Punkte auf dem Konto. Neun Spiele wurden gewonnen, drei Pleiten gab es nur für das Muslic-Team. Hätte das jemand vor der Saison einem S04-Fan gesagt, hätte er wohl nur gelacht. Jetzt ist es tatsächlich Realität.

So schön der Heimsieg gegen Elversberg auch war, so bitter sind die Nachrichten für S04, die dann etwa eine Stunde nach dem Abpfiff reinkamen: Die U23 verliert das kleine Revierderby gegen Borussia Dortmund in der Regionalliga West.

U23 verliert Derby gegen BVB

Wie auch die Profis ist die U23 des FC Schalke 04 Tabellenführer in der Regionalliga, könnte diese Führung aber an Fortuna Köln verlieren. Beim BVB waren die Königsblauen in der 1. Halbzeit noch gut dabei, waren dann nach dem Seitenwechsel chancenlos.

Tony Reitz sorgte per Elfmeter für die Führung der Dortmunder. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit konnte Edion Gashi dann den Ausgleich erzielen. Doch in der 2. Hälfte sorgten Paulina, Kabar und Boyamba für den 4:1-Erfolg der Borussia im Derby der beiden Erzrivalen.

Der BVB kann in der Regionalliga damit den Rückstand auf Spitzenreiter S04 auf fünf Punkte verkürzen. Für die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel ist es dennoch eine sehr starke Saison bisher. Dennoch ist die Derby-Niederlage extrem bitter.