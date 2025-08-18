Taylan Bulut hat den FC Schalke 04 verlassen und wechselt zu Besiktas Istanbul. Der 19-Jährige verabschiedete sich auch schon mit emotionalen Worten von den königsblauen Anhängern und seinem Ex-Klub (hier mehr dazu).

Er bedankte sich unter anderem bei Schalke-Legende Norbert Elgert. Sein ehemaliger Coach meldete sich jetzt nach dem Wechsel des Top-Talents zu Wort und wurde deutlich.

Schalke profitiert erneut von der Knappenschmiede

Bulut spielte fünf Jahre in der Knappenschmiede und gilt als eines der jüngsten Produkte der Schalker Talentausbildung. Vor seinem Wechsel suchte er ein letztes Gespräch mit seinem früheren U19-Trainer Norbert Elgert. „Wir hatten Kontakt, als die Entscheidung gefallen war. Und ich kommentiere auch solche Entscheidungen nicht“, sagte Elgert nach der Pokalniederlage gegen RB Leipzigs U19 (2:4). Wichtig sei nur, „dass die Jungs immer für sich eine Entscheidung getroffen haben, hinter der sie voll stehen.“

Auch bei einem anderen ehemaligen Schalker Jugendspieler zahlt sich die Ausbildungsarbeit des Vereins aus: Malick Thiaw, mittlerweile Spieler bei Newcastle United, konnte dem Klub über eine Weiterverkaufsbeteiligung bis zu drei Millionen Euro zusätzlich einbringen. Solche Einnahmen sind für Schalke wichtig, da der Verein weiterhin wirtschaftlich und sportlich mit Herausforderungen kämpft.

Die Bedeutung der Knappenschmiede für S04

Norbert Elgert hob die zentrale Rolle der Knappenschmiede für Schalke hervor. „Auf der anderen Seite wissen wir natürlich schon, was die Knappenschmiede – in dem Fall jetzt mit Malick Thiaw und Taylan – für den Verein bedeutet“, sagte er. Diese Nachwuchsarbeit mache den Verein besonders, auch wenn sie unter immer schwierigeren Bedingungen stattfinde.

Im Vergleich zu finanzstarken Klubs wie RB Leipzig sieht Elgert die Situation bei Schalke deutlich anspruchsvoller. „Da sind Millionen-Jungs, und wir haben auch gute Jungs und schaffen es immer wieder, Profis daraus zu machen.“ Gleichzeitig betonte er: „Aber das ist schwerer als die Aufgabe, ein Leipzig-Trainer zu sein.“ Trotzdem zeigt Schalke immer wieder, wie wichtig und erfolgreich die Arbeit in der Knappenschmiede ist. Besonders in finanziell angespannten Zeiten bleibt sie essenziell für den Traditionsklub.

