Aufregung um Schalke-Profi! Jetzt meldet sich auch sein Berater zu Wort

Was für ein Start in die Saison! Schalke 04 begeistert die Fans wie lange nicht mehr. Nach zehn Spieltagen führt Königsblau mit 24 Punkten die Tabelle der 2. Liga an. Fünf Siege in Serie, nur ein Gegentor – die Muslic-Elf ist das Team der Stunde. Einer spielt dabei besonders groß auf: Soufiane El-Faouzi.

Der 23-jährige Mittelfeldmotor kam im Sommer von Alemannia Aachen – für eine eher bescheidene Ablösesumme im sechsstelligen Bereich. Unter Trainer Miron Muslic wurde El-Faouzi sofort zur Stammkraft. In jedem Spiel stand er in der Startelf und überzeugte mit unermüdlichem Einsatz, Aggressivität und starker Zweikampfführung.

Schalke: El-Faouzi brilliert

Drei Torvorlagen hat der Neuzugang schon gesammelt – zuletzt servierte er beim 1:0 gegen Darmstadt 98 den entscheidenden Pass auf Moussa Sylla. Auf Schalke wissen sie längst, welchen Goldgriff sie da gelandet haben.

Doch sein starker Auftritt bleibt nicht unbemerkt. Laut „Sky Sport“ interessiert sich bereits Borussia Dortmund für den dynamischen Mittelfeldspieler. Damit könnte ausgerechnet der Reviernachbar zum Konkurrenten im Transferpoker werden. Beispiele solcher Wechsel zwischen Schalke und Dortmund gab es in der Vergangenheit schließlich einige.

Interesse an El-Faouzi wächst

El-Faouzis Berater Tim Jerat bestätigte, dass mehrere Vereine ein Auge auf seinen Klienten geworfen haben. Namen wollte er zwar keine nennen, doch laut dem Bericht gehört auch Dortmund dazu. Eine Ausstiegsklausel existiert nicht, und sein Vertrag läuft bis 2029 – billig wird der Shootingstar also nicht.

Dennoch deutet vieles auf einen längeren Verbleib hin. Schalke spielt erfolgreich, das Umfeld stimmt, und El-Faouzi fühlt sich rundum wohl. „Soufiane würde nichts machen, was sich für einen Schalker nicht richtig anfühlt. Er fühlt sich auf Schalke total wohl und ist gerade erst gekommen“, betonte Jerat. Ein Wechsel zu Dortmund? Derzeit völlig unrealistisch.