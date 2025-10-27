Schalke 04: El-Faouzi brilliert – jetzt wachsen die Sorgen

Wer hätte das vor dem Saisonbeginn gedacht? Der FC Schalke 04 hat rein gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Im Gegenteil sogar: Königsblau steht auf einem Aufstiegsplatz! Cheftrainer Miron Muslic hat beim Revierklub die ultimative Wende vollbracht.

Neben einigen Spielern, die schon seit längerem beim FC Schalke 04 unter Vertrag stehen und jetzt überzeugen, glänzt auch Neuzugang Soufiane El-Faouzi. Der Mittelfeldspieler ist gerade der Lichtblick im Schalker Spiel. Und genau deshalb dürften die Sorgen vieler Schalke-Fans gerade wachsen.

FC Schalke 04: Neuzugang El-Faouzi blüht auf

Erst seit Kurzem beim FC Schalke 04, aber spielt schon so, als wäre er ewig hier. Soufiane El-Faouzi spielt sich immer mehr ins Rampenlicht. Technisch stark, Dribbelkünstler, selbstbewusst: All das zeichnet den Neuzugang aus. Aus der Startelf von Trainer Miron Muslic ist er überhaupt nicht mehr wegzudenken.

Und das, obwohl der 23-Jährige in der vergangenen Saison noch in der 3. Liga für Alemannia Aachen gekickt hat. Dass er dann in Gelsenkirchen in der 2. Liga schon so einschlagen würde, haben vermutlich nicht viele erwartet. Im Mittelfeld ist er an der Seite von Ron Schallenberg immer aufmerksam, erobert viele Bälle und sorgt auch hin und wieder für Torgefahr.

Aber genau das könnte bald ein Problem werden. Denn bei solchen Leistungen werden garantiert schon einige Erstligisten auf El-Faouzi aufmerksam. Ein Abgang im kommenden Sommer trotz Vertrag bis 2029? Nicht unmöglich und wäre extrem bitter für die Königsblauen.

Aufstieg könnte helfen

Gerüchte um mögliche Interessenten gibt es (noch) nicht. Spielt El-Faouzi aber weiter so stark auf und bleibt der FC Schalke 04 weiterhin so erfolgreich, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit werden, bis es die ersten Spekulationen um den Mittelfeldspieler gibt. Auch bei einigen Anhängern ist die Sorge groß, dass der Youngster den Verein schon so schnell wieder verlassen wird.

Aber: Steigt der S04 in die Bundesliga auf, könnte genau das helfen, ihn zu halten. Und hier sieht es momentan auch ganz gut aus. Der Traditionsverein hat einen furiosen Start hingelegt und sieben seiner neun Spiele gewonnen. Mit 21 Punkten stehen die Knappen auf einem sensationellen zweiten Platz.

Noch ist alles offen. Die Saison ist auch noch sehr lang. Aber eins ist klar: El-Faouzi spielt sich gerade direkt in die Herzen der Schalke-Fans und sicher auch in die Notizblöcke der Erstligisten.