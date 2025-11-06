Neuzugang lässt Schalke-Legende Thon fassungslos zurück – „Konnte keiner wissen“

Wann war es das letzte Mal der Fall, dass der FC Schalke 04 einen neuen Spieler holt, der so einschlägt? In den vergangenen Jahren waren viele Flops dabei, die den Erwartungen nicht gerecht werden konnten.

Doch ein Neuzugang lässt gerade ganz Schalke ausflippen. Selbst Klub-Legende Olaf Thon kann nicht fassen, wie der S04-Profi derzeit überragt und für mächtig Aufregung sorgt.

FC Schalke 04: El-Faouzi beeindruckt auch Olaf Thon

Für eine mickrige Ablösesumme von 200.000 Euro war Soufiane El-Faouzi im Sommer von Alemannia Aachen zum FC Schalke 04 gewechselt. Vom ersten Spiel an zeigte der Mittelfeldspieler, was er draufhat. Nicht nur seine Lauffreudigkeit begeistert den S04, auch als Vorbereiter glänzte er schon.

Genauso wie die Fans ist auch S04-Legende Olaf Thon über die Leistung erstaunt. „Ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm. Klar, er läuft sehr viel, aber dass er dann so quirlig und am Ball so exzellent ist, ohne viele Fehlpässe auskommt, auch mal tödliche Pässe schlägt, konnte keiner wissen“, sagt der ehemalige Profi im Gespräch mit DER WESTEN.

El-Faouzi sei ein „absoluter Königstransfer“, so Thon weiter, der aber auch weiß, dass der 23-Jährige „mal in ein kleines Tief fallen könnte“, aber im Mittelfeld würde er mit Ron Schallenberg und Co. seine Unterstützung bekommen.

Interesse ist groß

Und die guten Leistungen sind auch in der Bundesliga wahrgenommen worden. Medienberichten zufolge sollen mehrere Anfragen für El-Faouzi eingegangen sein. Beim FC Schalke 04 hat er noch einen Vertrag bis 2029. Eine Ausstiegsklausel ist nicht verankert. Gut für S04: So kann die Ablösesumme mit den interessierten Vereinen frei verhandelt werden.

Noch ist es unklar, ob El-Faouzi im kommenden Sommer den FC Schalke schon wieder verlassen wird. Bei einem Aufstieg in die Bundesliga könnte er woimöglich bleiben. Sollten die Knappen es jedoch nicht schaffen, ist ein Abgang gut möglich. Dann würde der Revierklub immerhin mächtig abkassieren.