Klarheit für FC Schalke 04 – sie versüßt die peinliche Pleite

Dat war nix! Dieses Fazit steht unter dem Spiel des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) und darüber hinaus auch unter der gesamten königsblauen Saison. Man wird die Zweitklassigkeit halten. Doch die Enttäuschung überwiegt bei Fans und Verein.

Immerhin erreicht den FC Schalke 04 kurz nach Abpfiff in Düsseldorf eine Nachricht, die die blauweißen Laune etwas steigern dürfte. Dabei gilt die alte Weisheit: Schadenfreude ist die schönste Freude.

FC Schalke 04: Revierderby kommt zurück

Man darf sich in Gelsenkirchen in der kommenden Saison wieder auf ein Revierderby freuen – zumindest ein kleines. Denn der VfL Bochum muss zurück in die zweite Bundesliga. Der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte ist nach der Heim-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 (1:4) bittere Gewissheit. Grinsende Gesichter dagegen auf Schalke. In den letzten Jahren hat sich durch Sticheleien, aber auch durch pikante Wechsel wie Thomas Reis oder Sebastian Polter eine steigende Rivalität zwischen den Klubs entwickelt.

+++Für S04-Fans: Genossenschafts-Hammer ist offiziell+++

Ob es ein ausgeglichenes Duell im Ruhrgebiet in der kommenden Saison geben wird, lässt sich allerdings bezweifeln. Denn trotz Abstieg und schlechtester Saisonleitung der Vereinsgeschichte gibt es positive Aspekte in Bochum. Dieter Hecking, der den Bochumern neues Leben eingehaucht hatte, wird wohl in der kommenden Saison das sportliche Projekt Wiederaufstieg leiten. Und die Fans „anne Castroper“ feierten ihre Mannschaft trotz Abstieg und Niederlage. Auf Schalke dürfte dieser Zusammenhalt aktuell mal wieder verspielt sein. Darüber hinaus herrscht pure Ungewissheit.

Ben Manga sucht Trainer und Spieler

Beim Kumpel- und Malocher-Klub sucht man nach wie vor nach einem neuen Coach, der der Aufgabe S04 gewachsen ist. Zusätzlich offenbart der Saison-Endspurt einmal mehr extreme Probleme innerhalb des Kaders. Ben Manga wird im Sommer also alle Hände voll zu tun haben.

Ob in der kommenden Saison der Blick beim FC Schalke 04 wieder nach oben gehen darf, bleibt abzuwarten. Und auch die Bochumer werden sich nach vier Jahren im Oberhaus erst wieder in Liga zwei akklimatisieren müssen. Fans dürfen sich in jedem Fall auf ein packendes Duell der beiden Pott-Nachbarn freuen.