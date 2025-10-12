Fan-Party in Dublin mit fadem Beigeschmack: Schalke-Chaoten sorgen für hässliche Szenen

Es hätte eine so schöne Auswärtsfahrt für den FC Schalke 04 werden können: 2.000 mitgereiste Anhänger, super Stimmung und ein schönes Testspiel gegen den Bohemian FC (2:3). Doch wie so oft müssen einige Chaoten aus der Reihe tanzen.

Vor der Partie haben die Schalke-Fans spontan einen Fanmarsch zum Stadion organisiert. Wie aus einem Video aus den sozialen Medien hervorgeht, kam es dabei in der Dubliner Innenstadt zu einer hässlichen Szene. Fans aus der aktiven Szene haben eine Kamerafrau und einen Mann attackiert.

Schalke-Chaoten sorgen in Dublin für hässliche Szenen

In dem Video, das aktuell tausendfach geteilt wird, ist zu sehen, wie eine Frau Fotos des Fanmarsches macht und anschließend von einigen gewaltbereiten Schalke-Anhängern attackiert wird, die wohl nicht fotografiert werden wollten.

Anschließend wird die Frau von einem Schalker aus der Gruppe geschubst. Danach kommt ein Mann vom Straßenrand, um ihr zu helfen. Auch er wird geschubst, fällt zu Boden und wird dort offenbar von einem weiteren Chaoten getreten.

Auf X (ehemals Twitter) erklärte die Frau, dass sie den Fanmarsch für eine Parade hielt und deswegen fotografieren wollte. „Ich bin so entsetzt und angewidert“, schreibt sie unter das Video.

S04 meldet sich zum Vorfall

Der FC Schalke 04 äußerte sich am Samstagabend zu den Vorfällen: „Zuallererst möchten wir uns ausdrücklich bei den betroffenen Personen entschuldigen und wünschen eine schnelle und vollständige Genesung. Gewalt ist in jeder Form absolut inakzeptabel und steht in keinerlei Einklang mit den Werten und dem Leitbild unseres Vereins.“

Der S04 weiter: „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und werden die Aufarbeitung dessen als Verein umfassend unterstützen. Bis dahin bitten wir um Verständnis, dass wir uns zu Details derzeit nicht weiter äußern werden.“

In der Fußballszene ist bekannt, dass gewaltbereite Fans, Ultras oder Hooligans nicht gerne fotografiert werden wollen. Durch diese Fotos könnten sie beispielsweise von der Polizei identifiziert werden. Eine Rechtfertigung für Gewalt ist das aber noch lange nicht.